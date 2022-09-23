18-летний сын Илона Маска, сменивший пол, попал под прицел папарацци: как выглядит Вивьен

В июне сын Илона Маска и писательницы Джастин Уилсон через суд сменил пол и фамилию, потому что не хотел иметь ничего общего с отцом-миллиардером. Теперь его зовут не Ксавьер, а Вивьен. Девушка впервые с тех пор попала под прицел камер.

Папарацци заскочили Вивьен во время шопинга в Санта-Монике, Калифорния. Хотя девушка всячески стремилась отдалиться от своего состоятельного отца, но заехала за ней на Tesla.

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Сына Илона Маска впервые заскочили после смены пола

18-летняя Вивьен Дженна Уилсон была одета в коричневую футболку с желтым узором, темные спортивные штаны, неопрятно закатанные на одной галоше, и синие кроссовки. Девушка распустила длинные светлые волосы и натянула на лицо защитную маску. После шопинга с парой новых кроссовок и телефоном ее отвезли обратно в дом матери Джастин Уилсон.

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Следует напомнить, что в документах, которые Вивьен Дженна Уилсон подала в суд в Лос-Анджелесе, говорилось о следующем: "Я уже давно не живу со своим биологическим отцом и не хочу быть каким-либо образом связанным с ним". Она просила "признать ее женщиной" и дать фамилию матери-писательницы, с которой Илон Маск учился в университете и прожил в браке 8 лет.

Так, у основателя Tesla и SpaceX теперь 5 сыновей и две дочери. Самую маленькую Экси Дарк Сидириэль Маск ему с певицей Граймс родила суррогатная мать.