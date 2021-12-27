Сын Григория Чапкиса сделал жене подарок за 89 тысяч евро: эффектные фото

В разгар новогодне-рождественских праздников сын Григория Чапкиса Грег удивил любимую. Он подарил жене новенькое авто марки Mercedes–Benz, стоимость которого составляет до 89 тысяч евро.

42-летний сын Григория Чапкиса давно живет в США. За рубежом он создал семью, преуспел как хип-хоппер и открыл мощную танцевальную школу Chapkis Dance. Очевидно, состояние Грега позволяет ему радовать жену очень дорогими сюрпризами.

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На Рождество и на Новый год он подарил любимой Эмбер Беленький Mercedes–Benz CLS Coupe 2021 года. Он припарковал машину рядом со своей и украсил огромным красным бантом. Ее стоимость колеблется от 62 до 89 тысяч евро (2 миллионов – 2,7 миллиона гривен).

В этом году Санта пришел раньше. Он хотел убедиться, что его маленький семейный путь будет стильным. Веселого Рождества Эмбер, Николя, Макс. Папа вас очень любит,

– подписал Грег Чапкис.

Жена Грега Чапкиса с новеньким Mercedes–Benz / Фото из инстаграма танцовщика

Семья Грега Чапкиса с новеньким Mercedes–Benz / Фото из инстаграма танцовщика

Семья Грега Чапкиса с новеньким Mercedes–Benz / Фото из инстаграма танцовщика

В сети танцовщика расхвалили за такую щедрость: