"Свобода – это Украина": Настя Каменских выступила на премии Latin American Music Awards

Украинская певица Настя Каменских выступила на премии Latin American Music Awards. Артистка спела вместе с известными исполнителями, а также призвала Латинскую Америку поддерживать Украину, говорить о ней.

Настя Каменских еще до начала полномасштабного вторжения уехала с родными на отдых за границу. С того времени она не возвращалась в Украину и теперь в разных странах мира рассказывает правду о событиях на родной земле.

Важно Настя Каменских приехала в США, чтобы рассказать правду о войне в Украине

Настя Каменских спела на Latin American Music Awards

Исполнительница открыла церемонию вручения престижной премии Latin American Music Awards. Вместе с ней на сцену вышли известные латинские исполнители, спевшие Where is the love, призвали к возобновлению мира в Украине. Она благодарна всем, кто выразил свою солидарность с Украиной и пел Pray for Ukraine.

Я невероятно благодарна всем присоединившимся к этому выступлению артистам. Благодарна организаторам премии за солидарность с Украиной. Вы не представляете, насколько это важно для нас, украинцев,

– подчеркнула NK.

NK на Latin American Music Awards: смотрите видео онлайн

Также певица имела возможность со сцены обратиться к американцам, поблагодарить их за поддержку и призвать помогать Украине в дальнейшем. Настя рассказала, что в нашей стране слушают латинскую музыку. Большинство людей не понимает ни слова, но они слушают, потому что чувствуют себя хорошо в то время. И теперь, когда Украина защищается от врагов, необходимо сделать все, чтобы остановить эту страшную войну, которой нет места в современном мире.

Если бы вы знали, насколько хороша моя страна. Какие искренние, талантливые и простые люди там живут. То, что они сейчас слышат – это гром бомб. Мы не можем позволить, чтобы города разрушали, а жертвы превратились в статистику. Пожалуйста, не позволим войне в Украине стать чем-нибудь обычным. Война не имеет места в современном мире. Умоляю вас, не забывайте о моей стране. Говорите о ней, поддерживайте, как только можете. Потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода – это Украина. Слава Украине!

– сказала NK.

Каменских обратилась к американцам: смотрите видео онлайн