Святослав Вакарчук спел в Одессе перед забаррикадированным памятником Дюку Ришелье

Украинский музыкант Святослав Вакарчук поддерживает военных в разных городах. На днях он приехал в Одессу, где спел "Човен" перед памятником Дюку Ришелье, который забаррикадировали мешками с песком.

Лидер "Океана Эльзы" вступил в ряды территориальной обороны Львовщины. В свободное время он морально поддерживает наших защитников в разных уголках страны. Вакарчук приехал и в Одессу, готовящуюся к защите от российских оккупантов.

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Святослав Вакарчук спел в Одессе

Одесситы пытаются сделать все для того, чтобы оградить культурные достопримечательности от оккупантов, которые уничтожают все на своем пути. Так, мешками с песком забаррикадировали памятник Дюку Ришелье.

Святослав Вакарчук, приехав в Одессу, снял видео для поклонников. Он, сидя на лестнице в бронежилете, под собственный аккомпанемент гитары спел мотивационную песню "Човен". Артист подчеркнул, что вся Украина обязательно победит, ведь борется за правду.

Святослав Вакарчук спел "Човен": смотрите видео онлайн

Перед приездом в Одессу Вакарчук побывал в николаевском военном госпитале. Музыкант поддержал раненых. Святослав не мог сдерживать эмоций, ведь боль от происходящего в стране переполняла его.

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