Святослав Вакарчук разошелся с женой: романтические фото экс-влюбленных

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ошеломил признанием о разрыве отношений с гражданской женой Лялей Фонаревой. Редакция Showbiz 24 подготовила подборку романтических фото влюбленных, которые были вместе более 20 лет.

Артист, который редко делится подробностями личной жизни, опубликовал откровенное сообщение, в котором рассказал о разводе с гражданской женой. Он поблагодарил Лялю за годы, которые они прожили вместе, и подчеркнул, что они всегда будут близкими людьми.

К теме Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой

Ляля всегда была музой и вдохновительницей артиста. Лирические композиции "Океана Эльзы", появление Фонаревой в клипе на хит "Холодно" – настоящее доказательство того. Однако Вакарчук всегда подчеркивал, что стремится сохранить семейную жизнь как можно дальше от посторонних глаз.

Влюбленные редко появлялись вместе на публике и не афишировали детали отношений. Поэтому в сети не часто можно было увидеть их новые совместные фото, а если такие и были, то сразу вызывали активные обсуждения среди многотысячной аудитории поклонников украинского музыканта.

Далее смотрите подборку редких фото Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой, которые обнародовали за те счастливые 20 лет, что были вместе.

Романтические фото Вакарчука и Фонаревой



Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото ВКонтакте "Океан Эльзы"



Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото Viva



Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото из открытых источников



Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото из открытых источников



Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото из открытых источников



Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото из открытых источников



Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото из открытых источников