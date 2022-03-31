Святослав Вакарчук во Львове встретился с врачом из Мариуполя: "Этот город, которого нет"
Источник:инстаграмм Святослава Вакарчука
Лидер группы "Океан Эльзы" на несколько дней вернулся в родной Львов. Там он случайно встретился с жительницей Мариуполя, работавшей в разрушенной больнице.
Святослав Вакарчук с начала войны ездит по городам Украины, встречается с украинцами, которые находятся в горячих точках. Теперь несколько дней музыкант проведет во Львове.
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Вакарчук встретился с врачом из Мариуполя
Сейчас иду активные бои за Мариуполь. Украинские военные подчеркивают, что ни в коем случае не сдадут город. Врач из города-героя поблагодарила львовян, принимающих переселенцев из разных городов, как родных. Говоря о Мариуполе, она не смогла сдержать слез.
В Мариуполе остался дом, работа… Это город, которого нет,
– сказала женщина.
Также она поблагодарила украинских защитников, которые, несмотря на постоянные обстрелы и огромное количество российских военных, обороняют город и не сдают его оккупантам: "Ребята, вы герои! Мы с вами! Мы вернемся и будем в Мариуполе!".
Во Львове Вакарчук встретился с врачом из Мариуполя: смотрите видео онлайн