Святослав Вакарчук во Львове встретился с врачом из Мариуполя: "Этот город, которого нет"

Лидер группы "Океан Эльзы" на несколько дней вернулся в родной Львов. Там он случайно встретился с жительницей Мариуполя, работавшей в разрушенной больнице.

Святослав Вакарчук с начала войны ездит по городам Украины, встречается с украинцами, которые находятся в горячих точках. Теперь несколько дней музыкант проведет во Львове.

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Вакарчук встретился с врачом из Мариуполя

Сейчас иду активные бои за Мариуполь. Украинские военные подчеркивают, что ни в коем случае не сдадут город. Врач из города-героя поблагодарила львовян, принимающих переселенцев из разных городов, как родных. Говоря о Мариуполе, она не смогла сдержать слез.

В Мариуполе остался дом, работа… Это город, которого нет,

– сказала женщина.

Также она поблагодарила украинских защитников, которые, несмотря на постоянные обстрелы и огромное количество российских военных, обороняют город и не сдают его оккупантам: "Ребята, вы герои! Мы с вами! Мы вернемся и будем в Мариуполе!".

Во Львове Вакарчук встретился с врачом из Мариуполя: смотрите видео онлайн