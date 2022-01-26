В светлом халате: жена Григория Решетника позировала в домашнем образе

Жена Григория Решетника поделилась с поклонниками новым фото. Звездная жена показала, как позировала в домашнем образе.

Жена украинского телеведущего Григория Решетника активно ведет блог в инстаграме. На днях она поделилась с фанами новым фото.

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Новые фото Кристины Решетник

Звездная жена показала, как позировала в новой фотосессии. Она предстала перед камерой в домашней атмосфере – с рождественской елкой на фоне и чашкой теплого напитка в руках.

Кристина Решетник примерила комфортный образ для съемки – светлый халат. Однако изысканности добавили аксессуары – деликатная подвеска и кольцо.

Возлюбленная ведущего выровняла и распустила волосы, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.

Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник

В подписи на фото Кристина Решетник поделилась, как ей удается успевать все с тремя детьми и мужем-звездой.

Все просто – я занимаюсь тем, что доставляет мне колоссальное удовольствие, вдохновляюсь достижениями других и меня окружают люди, которые транслируют счастье. Totally love во всем,

– призналась она.

Поклонники активно комментируют новое сообщение звездной жены. Они признаются, что часто вдохновляются ее стилем жизни.

"Так красиво";

"Умничка";

"Самая лучшая";

"Красавица";

"Какая вы хороша";

"А меня вдохновляете вы".

Текст публикации Кристины Решетник

Вы часто спрашиваете, как мне удается все успевать с тремя детьми и мужем-звездой? И при этом оставаться постоянно на таком позитиве?

Все просто – я занимаюсь тем, что доставляет мне колоссальное удовольствие, вдохновляюсь достижениями других и меня окружают люди, которые транслируют счастье.

Totally love во всем.

Такая съемка сегодня была у меня – наполнившаяэмоциями. 2022 – ты уже ворвался в мою жизнь с такой классной энергией и динамикой, что мне очень интересно, что будет дальше!