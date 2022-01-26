В светлом халате: жена Григория Решетника позировала в домашнем образе
Источник:инстаграм Кристины Решетник
Жена Григория Решетника поделилась с поклонниками новым фото. Звездная жена показала, как позировала в домашнем образе.
Жена украинского телеведущего Григория Решетника активно ведет блог в инстаграме. На днях она поделилась с фанами новым фото.
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Новые фото Кристины Решетник
Звездная жена показала, как позировала в новой фотосессии. Она предстала перед камерой в домашней атмосфере – с рождественской елкой на фоне и чашкой теплого напитка в руках.
Кристина Решетник примерила комфортный образ для съемки – светлый халат. Однако изысканности добавили аксессуары – деликатная подвеска и кольцо.
Возлюбленная ведущего выровняла и распустила волосы, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.
В подписи на фото Кристина Решетник поделилась, как ей удается успевать все с тремя детьми и мужем-звездой.
Все просто – я занимаюсь тем, что доставляет мне колоссальное удовольствие, вдохновляюсь достижениями других и меня окружают люди, которые транслируют счастье. Totally love во всем,
– призналась она.
Поклонники активно комментируют новое сообщение звездной жены. Они признаются, что часто вдохновляются ее стилем жизни.
- "Так красиво";
- "Умничка";
- "Самая лучшая";
- "Красавица";
- "Какая вы хороша";
- "А меня вдохновляете вы".
Текст публикации Кристины Решетник
Вы часто спрашиваете, как мне удается все успевать с тремя детьми и мужем-звездой? И при этом оставаться постоянно на таком позитиве?
Все просто – я занимаюсь тем, что доставляет мне колоссальное удовольствие, вдохновляюсь достижениями других и меня окружают люди, которые транслируют счастье.
Totally love во всем.
Такая съемка сегодня была у меня – наполнившаяэмоциями. 2022 – ты уже ворвался в мою жизнь с такой классной энергией и динамикой, что мне очень интересно, что будет дальше!