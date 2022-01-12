В светло-розовой шубе: жена Владимира Остапчука на курорте во Франции

Популярный ведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной отдыхает на горнолыжном курорте во Франции. Влюбленные полетели в Куршавель, где Кристина демонстрирует эффектные зимние образы.

Пока коллеги Владимира отдыхают в теплых странах, он решил посетить заснеженный горнолыжный курорт во Франции. Там Остапчук катается на лыжах, а его жена наслаждается невероятно красивыми видами.

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Зимний look Кристины Горняк

Звездная жена опубликовала фото, которое сделала во время поездки в одно из популярных заведений на вершине горы. Кристина позировала на камеру в теплом уютном наряде: коричневом костюме, состоявшем из широких штанов и кофты, шарфе и светло-розовой шубе. В руке она держала шапку. Поскольку недавно Кристина переболела, то теперь заботится о том, чтобы снова не подхватить инфекцию. Одежду она соединила со светлой обувью на низкой подошве.

Волосы Горняк уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с коричневой помадой на губах. Среди аксессуаров на ней были большие солнцезащитные очки.

Зима в деревне 2022! Высоко мы сегодня поднялись!

– написала Горняк под фото.



Кристина Горняк в горах / Фото из инстаграма Кристины Горняк

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