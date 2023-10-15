Со слезами встаю, – Тарабарова рассказала о проблемах со здоровьем после третьей беременности

В апреле украинская певица Светлана Тарабарова в третий раз стала матерью. Она родила дочь Полину. Кроме того, знаменитость с мужем воспитывает сына Ивана и дочь Марию. На днях Тарабарова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после третьей беременности.

Выяснилось, что артистке сейчас очень тяжело. Она иногда посреди ночи плачет, поскольку не может поднять свое тело с постели. К тому же, Светлана сообщила, что ее ждет несколько операций, которые нужно сделать после третьей беременности.

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Светлана Тарабарова рассказала о трудностях

Певица призналась, что радуется, что у нее есть молоко и она может кормить свою дочь, однако иногда это делать очень тяжело.

Иногда я просто плачу ночью, потому что я не могу поднять свое тело, а Полина плачет, хочет есть. Я со слезами встаю, беру ее, говорю: "Доченька, мы все сможем". Но я все равно благодарна, что есть молоко, потому что многим женщинам не везет с молоком,

– сказала Тарабарова.

Кроме того, по словам исполнительницы, рожать третьего ребенка подряд очень сложно для здоровья.

"Это такие интимные моменты, но женщины, которые рожали третьего ребенка, знают, с чем сталкиваются. Мне нужно будет сделать несколько операций. Несложных, но надо. Проблемы с некоторыми органами, потому что сложная беременность была. Ты постоянно волнуешься, в стрессе, и это дает последствия. Позвоночник посыпался", – поделилась певица.

К тому же, Светлана подчеркнула, что каждая беременность – это очень тяжелая физическая работа: "Твои органы в шоке. И ты в шоке".

Интервью со Светланой Тарабаровой: смотрите видео онлайн

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