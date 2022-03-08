Светлана Тарабарова вспомнила, как вела сына в сад в Ворзеле, где теперь раздаются обстрелы

Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как вела сына Ивана впервые в детский сад в Ворзеле в прошлом году. Теперь же поселок оккупирован и там до сих пор идут бои.

1 сентября 2021 года известная украинская певица Светлана Тарабарова отвела сына в детский сад в Ворзеле. Это звезда вспомнила в новом сообщении.

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Тарабарова о ситуации в Ворзеле

Певица показала фото с сыном Иваном, которого вела в сад.

Просто посмотрите в глаза этого "бандеровца", которого так пытается "денацифицировать" маленькая сциклива мразота под всеобщее "одобрение" 150 миллионов человек и на кадры последних дней…

– поделилась Светлана Тарабарова.

"Ворзель, Буча, Ирпень, Гостомель – между этими, когда-то курортными городками даже не было границ – отличный выбор жилья для молодых семей с детьми, айтишников и креативных индустрий… Сегодня по этим улицам идут российские танки, падают российские снаряды и ракеты", – добавила она.

Светлана Тарабарова подчеркнула, что мы, несмотря на все, выстоим и отстроим лучшую страну в мире.



Светлана Тарабарова с сыном / Фото из инстаграма звезды



Ворзель во время войны / Фото с инстаграма звезды

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Текст публикации Светланы Тарабаровой

1 сентября 2021 года. Ворзель. Я впервые веду сына в детский сад. Ворзель, Буча, Ирпень, Гостомель – между этими когда-то курортными городками даже не было границ – отличный выбор жилья для молодых семей с детьми, айтишников и креативных индустрий… Сегодня по этим улицам идут российские танки, падают российские снаряды и ракеты. Просто посмотрите в глаза этого "бандеровца", которого так пытается "денацифицировать" маленькая сцикливая мразота под почти всеобщее "одобрение" 150 миллионов человек и на кадры последних дней.

Мы выстоим. Точно выстоим! Мы будем бороться и помогать, где бы ни оказались. И очень скоро вернемся и отстроим лучшую страну в мире! Но не простим. Никогда! Люблю вас, люди.