В ней я узнаю себя, – Светлана Тарабарова залюбовала сеть общими фото с 3-летней дочерью
Источник:Светлана Тарабарова
Певица Светлана Тарабарова воспитывает троих детей. В своих соцсетях она часто делится семейными кадрами.
Так, на днях исполнительница опубликовала волшебные фотографии со своей 3-летней дочерью Марией. Знаменитость заметила, что, несмотря на невероятное внешнее сходство с папой, девочка все же унаследовала характер от матери.
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Светлана Тарабарова показалась со старшей дочерью
Певица поделилась трогательными фото с трехлетней Марией. На кадрах мама и дочь весело позировали, обнимались и смеялись. Светлана позировала в стильной серой рубашке в сочетании с шортами, а дочь дополнила свой образ серым свитером в тон и белыми шортами.
Хоть снаружи и похожа на папу, но в ней я узнаю себя,
– написала звездная мамочка.
Артистка поделилась, что ее дочь постоянно проявляет интерес к миру и сильное желание быстро взрослеть. Мария, по словам мамы, имеет немало увлечений.
Исполнительница рассказала: "Она танцует, она рисует, она поет и считает, и умеет наблюдать, что очень важно. И я каждый день благодарю Вселенную за то, что стала мамой такой крохи".
Реакция сети
В комментариях поклонники отметили красоту девочки и пожелали счастья семье певицы.
- "Счастливая мама, у которой есть дочь. Желаю счастья и радости на всю жизнь!";
- "Как вы хороши, а Мария действительно похожа на папу";
- "Марийка-наша любовь с милыми кудряшками";
- "Красавица";
- "Какая красотка".
Дети Светланы Тарабаровой: что известно
- В 2018 году Светлана Тарабарова и продюсер Алексей Бондарь впервые стали родителями. Первеница они назвали Иваном.
- Через два года супруги отпраздновали рождение дочери Марии.
- Весной, Светлана и Алексей снова стали родителями, у них родился третий ребенок Полина.