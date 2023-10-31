В ней я узнаю себя, – Светлана Тарабарова залюбовала сеть общими фото с 3-летней дочерью

Певица Светлана Тарабарова воспитывает троих детей. В своих соцсетях она часто делится семейными кадрами.

Так, на днях исполнительница опубликовала волшебные фотографии со своей 3-летней дочерью Марией. Знаменитость заметила, что, несмотря на невероятное внешнее сходство с папой, девочка все же унаследовала характер от матери.

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Светлана Тарабарова показалась со старшей дочерью

Певица поделилась трогательными фото с трехлетней Марией. На кадрах мама и дочь весело позировали, обнимались и смеялись. Светлана позировала в стильной серой рубашке в сочетании с шортами, а дочь дополнила свой образ серым свитером в тон и белыми шортами.

Хоть снаружи и похожа на папу, но в ней я узнаю себя,

– написала звездная мамочка.

Артистка поделилась, что ее дочь постоянно проявляет интерес к миру и сильное желание быстро взрослеть. Мария, по словам мамы, имеет немало увлечений.

Исполнительница рассказала: "Она танцует, она рисует, она поет и считает, и умеет наблюдать, что очень важно. И я каждый день благодарю Вселенную за то, что стала мамой такой крохи".

Реакция сети

В комментариях поклонники отметили красоту девочки и пожелали счастья семье певицы.

"Счастливая мама, у которой есть дочь. Желаю счастья и радости на всю жизнь!";

"Как вы хороши, а Мария действительно похожа на папу";

"Марийка-наша любовь с милыми кудряшками";

"Красавица";

"Какая красотка".

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