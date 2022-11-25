Много прилетов, а за водой ходят на реку: как родители Светланы Тарабаровой живут в Херсоне

Родители певицы Светланы Тарабаровой не смогли выехать из Херсона до оккупации, а после освобождения не хотят рваться к ней в Дмитровку. Мама и папа звезды, как и все херсонцы, живут под обстрелами, без света и воды, но духом не падают.

С родителями беременная Светлана Тарабарова не виделась с Нового года. Почти девять месяцев они жили в оккупации, а когда 11 ноября ВСУ зашли в Херсон, муж Наталки Карпы Евгений Терехов снял трогательное видео для артистки с мамой и папой. Сейчас они созваниваются чаще, поэтому в инстаграм-сторис звезда с первых уст рассказала, как живет освобожденный Херсон.

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Светлана Тарабарова о родителях в освобожденном Херсоне

Да, обстрелы и прилеты. В районе, где мой дом, очень много прилетов. Света и воды пока нет. Мама за технической водой ходит на реку в 68 лет. Питьевой вроде бы еще есть запасы от моих друзей-военных и волонтеров. Но все равно стоит в очередях, потому что не понимает, как будет дальше,

– поделилась Светлана Тарабарова.

Однако певица радуется, что в Херсоне открылся "Пункты Незламности", где можно погреться, зарядить телефон, павербанк, пообщаться и выпить чаю. Кроме того, херсонцев подкармливает волонтер из Шотландии, который ездит по стране на "пицца-мобиле" и бесплатно угощает итальянским национальным блюдом.

"Вчера возле местного магазина шотландец в вышиванке прямо в своем фургоне готовил для людей горячую пиццу. Спасибо всем народам, которые нас поддерживают на всех этапах! Мама пиццу не пробовала, очень большая очередь, но настроение единения – это дороже пиццы! В городе много волонтеров", – рассказала артистка.

По словам Светланы Тарабаровой, маме сложно, но голос у нее веселый, в то время как отец "в тяжелом состоянии физически". Чтобы как-то его развлечь, женщина придумала играть в карты.

То, что родители постоянно отказываются уезжать, мне разбивает сердце. Очень тяжело. Но ради этих мосек (детей, – 24 канал) я поднимаюсь, одеваю улыбку и создаю счастливую жизнь для них. Получается, дети спасают нас, как и мы их,

– поделилась певица.

Светлана Тарабарова рассказала о родителях в Херсоне / Фото из инстаграм-сторис