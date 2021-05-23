Светлана Тарабарова провела уикенд с Натальей Карпой и Соломией Витвицкой: забавные фото

В роскошном частном доме под Киевом Светлана Тарабарова часто принимает гостей. В этот уикенд ими стали звездные подруги певицы – Соломия Витвицкая и Наталка Карпа с мужем и дочерью. Как они провели выходные, читайте дальше.

В сети Светлана Тарабарова призналась, что теплую встречу с друзьями устроила спонтанно. Коллега-певица Наталка Карпа посетила ее с мужем Евгением и годовалой дочкой Златой, тогда как разведенная телеведущая Соломия Витвицкая приехала сама.

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По весенней традиции мужчины жарили шашлык, тогда как женщины развлекали детей. Сын Светланы Тарабаровой Иван и дочь Натальи Карпы Злата прыгали на батуте и играли на площадке. Похоже, дети хорошо ладят, ведь их родители не впервые собираются вместе.

Как круто, когда спонтанно собираются друзья! Кайф. Всех люблю, всем вечера теплого,

– поделилась артистка.

В личном профиле в инстаграме ведущая Соломия Витвицкая призналась, что после ужина они вместе смотрели Евровидение-2021 и болели за украинскую группу Go_A.

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