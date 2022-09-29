Светлана Тарабарова продает дом из-за кризиса: куда он переедет с семьей

В сентябре Светлана Тарабарова призналась, что вынуждена продать дом своей мечты, потому что не в состоянии выплачивать кредит владельцу коттеджного городка. Мы спросили певицу, куда она будет переезжать, когда найдет покупателя. Об этом читайте дальше в нашем эксклюзиве.

В интервью 24 каналу Светлана Тарабарова ответила на острые вопросы. Один из них – куда будет съезжать из дома, который купила в кредит и не может выплатить из-за кризиса, вызванного войной. Как выяснилось, звездная семья точит лыжи в Киев.

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Куда Светлана Тарабарова переедет с семьей

Мы действительно впервые столкнулись с таким кризисом, что не можем выплачивать кредит за дом. Поэтому в ближайшее время выставляем его на продажу. Вернемся в Киев. Думаю, этот город уже соскучился по нашей семье,

– призналась Светлана Тарабарова.

Блиц-интервью со Светланой Тарабаровой в видеоформате: смотрите видео онлайн

Вместе с тем звезда призналась, что в Дмитровке и ее коттеджном городке уже бурлит жизнь. Село хоть и было в оккупации три недели, но местные делают все возможное, чтобы от "русского мира" не осталось и следа.

"Многие соседи уже вернулись. Все делают все возможное – ремонты, латают свои крыши, окна. Конечно же, шрамы от "асвобадителей" останутся надолго. И не только физические, прежде всего душевные", – подчеркнула артистка.