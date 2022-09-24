Светлана Тарабарова показала, как выросла ее дочь за 2 года: атмосферное видео

Дочери певицы Светлане Тарабаровой исполнилось 2 года. Артистка опубликовала в сети атмосферное видео, где показала, как изменилась девочка в течение этого времени.

Светлана Тарабарова долго не показывала дочь публике. Однако теперь часто радует поклонников общими фото и видео. Особые посты опубликовала в день рождения Марии.

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Светлана Тарабарова поздравила дочь с днем рождения

Сейчас вся Украина переживает нелегкие времена, однако все родители стремятся, чтобы их дети были счастливы. Светлана Тарабарова организовала для дочери семейный праздник, чтобы девочка больше улыбалась и радовалась. Артистка поделилась видео, на котором сын Иван поет для сестренки праздничную песню. Маленькая Мария задувала свечи на торте, а позади нее были большие шары.

Тортик мечты и бесценный вокал старшего братика. А что еще нужно? Правильно – победы для Украины. Будь счастлива, наша Мария! Всегда будь собой! Чтобы всем детям на Земле было тепло и спокойно. Хочу обнять каждого,

– написала под видео звездная мамочка.

Также Тарабарова смонтировала трогательный ролик, в котором показала, как Мария изменилась за эти два года. В видео под песню Светланы "Сонечко" собраны самые яркие моменты с дочерью.

Спасибо, солнышко, что ты у нас есть! Наша мечта – Мария, уже такая взрослая. 2 года, когда? Как ты успела так вырасти? Любим тебя, наша девочка!

– с нежностью поздравила Светлана.