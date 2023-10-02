Дом на продаже, – Светлана Тарабарова честно ответила, уладила ли финансовые проблемы
Источник:"33 вопроса от Люкс ФМ"
Певица Светлана Тарабарова из-за полномасштабного вторжения попала в финансовые затруднения. Она ответила, удалось ли наладить эти проблемы.
Безденежье в период войны происходит даже с украинскими звездами, о чем откровенно рассказывала Светлана Тарабарова. Певица хотела продать дом, чтобы расстаться с долгами.
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Светлана Тарабарова о финансовых трудностях
На вопрос о том, как удалось решить финансовые трудности, артистка ответила: "Пока никак".
Дом до сих пор на продаже. Конечно, мы ждем, возможно, откроются какие-то кредиты от страны, может быть ипотека. Пока не решили этот вопрос. Ну конечно очень хотим, чтобы мы продолжали здесь жить. Ну как будет,
– поделилась певица.
Светлана Тарабарова также призналась, что сейчас больше средств она тратит на аренду, заработную плату, еду и детский сад.
С тремя детьми певице помогает няня Елена.
"У нас есть няня, которая с нами уже четыре года. Она наше все, но даже она уже закипает, потому что с тремя. Не верьте, когда говорят, там, где двое, там и трое. Это все ложь", – рассказала артистка.
Интервью со Светланой Тарабаровой: смотрите видео онлайн
Почему у певицы финансовые трудности
- Как рассказывала сама артистка год назад, 24 февраля 2022 года шоу-бизнес умер. Музыканты работают в основном на благотворительной основе, заработки упали или вообще исчезли.
- По словам Светланы Тарабаровой, у нее подписан кредитный договор с застройщиком. Полгода она не выплачивала кредит, но дальше так не могло продолжаться. Поэтому звезда пошла на сложное решение – выставить дом на продажу. Это жилье в селе Дмитровка, где многие дома пострадали из-за обстрелов оккупантов.
- Если певице таки удастся продать их дом – она с семьей переедет в Киев.