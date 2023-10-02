Дом на продаже, – Светлана Тарабарова честно ответила, уладила ли финансовые проблемы

Певица Светлана Тарабарова из-за полномасштабного вторжения попала в финансовые затруднения. Она ответила, удалось ли наладить эти проблемы.

Безденежье в период войны происходит даже с украинскими звездами, о чем откровенно рассказывала Светлана Тарабарова. Певица хотела продать дом, чтобы расстаться с долгами.

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Светлана Тарабарова о финансовых трудностях

На вопрос о том, как удалось решить финансовые трудности, артистка ответила: "Пока никак".

Дом до сих пор на продаже. Конечно, мы ждем, возможно, откроются какие-то кредиты от страны, может быть ипотека. Пока не решили этот вопрос. Ну конечно очень хотим, чтобы мы продолжали здесь жить. Ну как будет,

– поделилась певица.

Светлана Тарабарова также призналась, что сейчас больше средств она тратит на аренду, заработную плату, еду и детский сад.

С тремя детьми певице помогает няня Елена.

"У нас есть няня, которая с нами уже четыре года. Она наше все, но даже она уже закипает, потому что с тремя. Не верьте, когда говорят, там, где двое, там и трое. Это все ложь", – рассказала артистка.

Интервью со Светланой Тарабаровой: смотрите видео онлайн

Почему у певицы финансовые трудности