Светлана Тарабарова оказалась под капельницей: фото из больницы в Ивано-Франковске

Из-за войны Светлана Тарабарова выехала из Киева к друзьям в Ивано-Франковск. На Западе она записывала песни, выступала и ездила с концертами к военным. Однако оказалась на больничной койке из-за нервов и "синдрома уцелевшего".

31-летняя Светлана Тарабарова испугала поклонников фото под капельницей. Из больницы она обратилась к полумиллионной аудитории с просьбой беречь себя.

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Звучит банально, но – люди, берегите себя! Где бы вы ни были и что бы ни делали, помните, что резервы организма хоть и большие, но не бескрайние. Конечно, война, и все мы сейчас солдаты, и не время скулить. Так что просто берегите себя,

– напомнила Светлана Тарабарова.

Певица намекнула, что в больнице оказалась из-за "синдрома уцелевшего" и нервного истощения, с которым сегодня сталкиваются тысячи украинцев. Однако звезда поспешила добавить, что с ней уже все хорошо.

"Со мной уже все плюс-минус хорошо, кризис прошел, спасибо за волнение. Просто следите за собой и уважайте себя сейчас максимально", – написала Тарабарова и оптимистично добавила, что споет на волонтерских концертах всем, кто ждал.

Светлана Тарабарова в больнице в Ивано-Франковске / Фото из инстаграма певицы

В комментариях Светлану Тарабарову поддержал чуть ли не весь украинский шоу-бизнес:

Кристина Решетник: "О, Боже! Дорогая, держись! И поправляйся быстрее";

"О, Боже! Дорогая, держись! И поправляйся быстрее"; Ирина Федишин: "Скорейшего тебе выздоровления";

"Скорейшего тебе выздоровления"; Слава Демин: "Выздоравливай, малая";

"Выздоравливай, малая"; Мята: "Светик, не вздумай, держись. Быстрого выздоровления";

"Светик, не вздумай, держись. Быстрого выздоровления"; Nino Basilaya: "Выздоравливайте";

"Выздоравливайте"; Арам Арзуманян: "Скорейшего выздоровление тебе".

– это чувство вины за то, что человеку удалось выжить в сложной ситуации, которую не смогли пережить остальные.

Полный текст публикации Светланы Тарабаровой:

Наверняка звучит банально, но – люди, берегите себя! Где бы вы ни были и что бы ни делали, помните, что резервы организма хоть и большие, но не бескрайние. Или тело найдет способ напомнить вам об этом… И хотя пришлось перенести несколько волонтерских выступлений, мы обязательно встретимся со всеми, кто ждет.

Конечно, война, и все мы сейчас солдаты, и не время скулить. Так что просто берегите себя, найдите 5 минут сегодня, чтобы почитать о "синдроме уцелевшего", о важности восстановления нервной системы и тела, чтобы не терять потом 5 дней на лечение.

P.S. Отдельное спасибо врачам Ивано-Франковской областной клинической больницы. Вы чудо. Со мной уже все плюс-минус хорошо, кризис прошел, спасибо за волнение. Просто следите за собой и уважайте себя сейчас максимально.