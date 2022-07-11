Тарабарова с Сергой и Галичем провела концерт для военных: совместное фото звезд
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Украинские артисты совместно провели концерт для защитников. Светлана Тарабарова, Коля Серга и Женя Галич сделали символическое общее фото.
Украинские звезды продолжают выступать для защитников. На днях для совместного концерта встретились сразу три звезды – Светлана Тарабарова, Коля Серга и Женя Галич.
К слову Святослав Вакарчук устроил концерт для Рыцарей Зимнего Похода: фото с защитниками
Звезды провели концерт для бойцов ВСУ
Коля Серга рассказал, что Светлана Тарабарова присоединилась к его проекту "Культурный десант" и выступила для военных.
Поехала с нами сразу из поезда играть для боевых ребят. Отыграли три мощных концерта, после чего она уехала увидеть своих детей,
– поделился музыкант.
Коля Серга о благотворительных концертах / Фото с инстаграм-сториз
Светлана Тарабарова также опубликовала общее красноречивое фото и лаконично прокомментировала их встречу: "Настоящие. Горжусь. Честь".
В комментариях поклонники в восторге от общего фото знаменитостей:
- "Вы замечательные, талантливые и настоящие! Горжусь";
- "Друзья, вы замечательны, спасибо большое вам за все";
- "Вот это достойный поступок достойного человека";
- "Настоящие, мужественные, талантливые. Троица украинцев с заглавной буквы";
- "Горжусь всеми мужчинами и женщинами, девушками и парнями, кто стал на защите Родины".