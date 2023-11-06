"Света Риганица": Лобода выпустила трек на двух языках и оконфузилась в сети

Певица Светлана Лобода появилась с новой музыкальной премьерой – песня, которую она выпустила на двух языках. Теперь – это объект насмешек и мемов в сети, ведь артистку снова обвиняют в попытке угодить российским фанатам.

Певица Светлана Лобода до сих пор не может определиться, на какую аудиторию работать, поэтому продолжает пытаться усидеть на двух стульях. Ее очередная премьера доказывает это без лишних слов.

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Светлана Лобода попала в новый скандал

Исполнительница презентовала две версии одного трека, которые не только записаны на двух языках (на украинском и русском), но и отличаются в названии. Украиноязычная версия песни – "Київ – Ніцца" о любви и разлуке. Также певица представила клип.

Светлана Лобода – "Київ – Ніцца": смотрите видео онлайн

В российской версии Светлана Лобода убрала название украинской столицы и по непонятным причинам заменила ее Ригой. Артистка заявляет, что все из искренней любви к Латвии.

Песня "Рига – Ницца" – мой подарок и благодарность Латвии, моему второму дому. Надеюсь, этот сингл отзовется в душах не только латвийцев, но и жителей всех стран Балтии,

– написала Лобода.

Светлана Лобода – "Рига – Ницца": слушайте онлайн

В то же время непонятно, для чего жителям Латвии песня на русском – там уже более 30 лет действует особая языковая политика, каждый делает усилия по сохранению латышского языка.

Возникают подозрения, что Светлана Лобода записывала этот трек для россиян в Латвии и в общем-то своих российских поклонников. По-новому тогда играют краски того факта, что артистка убрала слово "Киев" – чтобы он не травмировал порой несчастных россиян.

Украинцы возмущаются и насмехаются над певицей

В социальных сетях Светлану Лободу по понятным причинам критикуют, ведь, несмотря на все попытки "влиться" в украинский шоу-бизнес, с каждым ее публичным выступлением становится только хуже. Особое внимание пользователи уделяют названию песни "Рига – Ницца", потому что, соединив эти два слова, можно охарактеризовать творчество артистки. В частности, с такой идеей выступил Остап Украинец.

Можно ли русскоязычный шлак, который после вторжения генерируют авторы, которые в публичных заявлениях переосмыслили что-то там, называть словом "риганица"? Потому что слишком уж хорошо ложится, аж хочется поблагодарить за это словообразование,

– поделился Остап Украинец.

Украинцы критикуют Светлану Лободу и делают мемы о ее новом треке / Скриншоты из соцсетей