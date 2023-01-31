В животике Соля буцкала ножками, – Дэвид Аксельрод рассказал о свадьбе с Еленой Мозговой

Известный украинский певец Дэвид Аксельрод рассказал, какой была свадьба с продюсершей Еленой Мозговой. 31 января пара отпраздновала 8 годовщину бракосочетания.

Дэвид Аксельрод (настоящее имя – Владимир Ткаченко) и Елена Мозговая сыграли свадьбу в 2015 году. В своем инстаграмме певец рассказал об этом дне. Тогда влюбленные отказались от громких торжеств.

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Какой была свадьба Мозговой и Аксельрода

Аксельрод напомнил, что во время церемонии влюбленные попросили не включать традиционную музыку и не провозглашать торжественные речи. Невеста также отказалась от изысканного букета, выбрав белые тюльпаны. Однако первый поцелуй в роли мужа и жены был.

8 лет назад мы сказали "да"! Было снежно и прохладно. Она держала простой букет белых тюльпанов, а я держал ее (было очень скользко). В животе Соля буцкала ножками и будто говорила: "Эй, я здесь! Я с вами! Вскоре встретимся!". Мы попросили без Мендельсона и торжественных речей, но от традиционного поцелуя после подписей не отказались,

– вспомнил артист.



Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая / Фото из инстаграмма артиста

Уже 8 лет они живут в счастливом браке, воспитывают дочь Соломию. Однако для продюсерки эти отношения не первые.

Мужья Елены Мозговой

Первым мужем Мозговой был украинский хоккеист Валентин Олецкий , с которым она прожила шесть месяцев.

, с которым она прожила шесть месяцев. Отцом старшей дочери Зои является второй, гражданский муж Мозговой Дмитрий , который погиб, когда дочери было четыре года

, который погиб, когда дочери было четыре года Средняю дочь Евгению, Елена родила от украинского певца Александра Пономарева.

Автор: Татьяна Боярчук