Сумская вспомнила, как 25 лет назад праздновала Новый год с любимым и свекровью: архивные фото
Источник:инстаграм Ольги Сумской
В канун Нового года Ольга Сумская покопалась в архивах и нашла семейные фото с празднования 1996 года. Тогда за столом она собралась с любимым Виталием Борисюком, его мамой и дочерью Тоней.
От первого мужа Евгения Паперного Ольга Сумская ушла в 1991 году. Тогда она закрутила роман с начинающим актером Виталием Борисюком, и он принял ее с маленькой дочерью. Похоже, звездную невестку полюбила и свекровь, ведь Новый год они праздновали вместе.
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Как Ольга Сумская праздновала Новый год с любимым и свекровью
Актриса вспомнила, что на Новый год 1996-го праздничный стол накрыла свекровь. У Лины Петровны якобы были золотые руки, она многому научила невестку по хозяйству.
Наш с Виталием Борисюком Новый год 25 лет назад. Стол покрыт мамой Виталика, Линой Петровной. Какая же была хозяйка! Я многому у свекрови научилась,
– тепло высказалась Ольга Сумская.
С фото видно, что в новогоднюю ночь семья была в скромной квартире Виталия Борисюка с фотографиями и ковром на стенах. В их доме была и елка, по традиции украшенная дождиком и шариками.
Архивные новогодние фото Ольги Сумской и Виталия Борисюка
Ольга Сумская с Виталием Борисюком / Фото из инстаграма актрисы
Ольга Сумская с Виталием Борисюком и свекровью / Фото из инстаграма актрисы
Виталий Борисюк с дочерью Ольги Сумской / Фото из инстаграма актрисы
Виталий Борисюк / Фото из инстаграма Ольги СумскойДобавим, Ольга Сумская часто ностальгирует по юности. Недавно она показывала, как выглядела 19-летней, в студенческие годы после кинопроб.
Полный текст публикации Ольги Сумской:
Наш с Виталием Борисюком Новый год 25 лет назад. Приятно вспоминать. Стол покрыт мамой Виталика, Линой Петровной. Какая же была хозяйка! Я многому у свекрови научилась
Счастливые годы. На фото Виталик с маленькой Тонечкой. Обожаю эти фотографии. Всех с грядущим!