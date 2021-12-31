Сумская вспомнила, как 25 лет назад праздновала Новый год с любимым и свекровью: архивные фото

В канун Нового года Ольга Сумская покопалась в архивах и нашла семейные фото с празднования 1996 года. Тогда за столом она собралась с любимым Виталием Борисюком, его мамой и дочерью Тоней.

От первого мужа Евгения Паперного Ольга Сумская ушла в 1991 году. Тогда она закрутила роман с начинающим актером Виталием Борисюком, и он принял ее с маленькой дочерью. Похоже, звездную невестку полюбила и свекровь, ведь Новый год они праздновали вместе.

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Как Ольга Сумская праздновала Новый год с любимым и свекровью

Актриса вспомнила, что на Новый год 1996-го праздничный стол накрыла свекровь. У Лины Петровны якобы были золотые руки, она многому научила невестку по хозяйству.

Наш с Виталием Борисюком Новый год 25 лет назад. Стол покрыт мамой Виталика, Линой Петровной. Какая же была хозяйка! Я многому у свекрови научилась,

– тепло высказалась Ольга Сумская.

С фото видно, что в новогоднюю ночь семья была в скромной квартире Виталия Борисюка с фотографиями и ковром на стенах. В их доме была и елка, по традиции украшенная дождиком и шариками.

Архивные новогодние фото Ольги Сумской и Виталия Борисюка

Ольга Сумская с Виталием Борисюком / Фото из инстаграма актрисы

Ольга Сумская с Виталием Борисюком и свекровью / Фото из инстаграма актрисы