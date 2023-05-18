Маша Ефросинина заочно арестовали в Москве: в чем ее обвинили и как отреагировала звезда

Россияне уже объявляли Машу Ефросинину "террористкой", а теперь попытались еще и "наказать" звезду. Оккупанты заочно арестовали звезду из-за вроде бы фейков о войне.

Телеведущая Маша Ефросинина жестко высказывается об оккупантах, чем не дает покоя россиянам. Они дерутся в истерике и не знают, за что зацепиться, поэтому решили заочно арестовать украинскую ведущую и интервьюера.

Смотрите также Маша Ефросинина резко прокомментировала ссору с Огневич: "Все подумали, что я заср*ла Злату"

Машу Ефросинину заочно арестовали

В РосСМИ распространили информацию, будто московский суд арестовал Машу Ефросинину заочно. Причина для ареста – вроде бы распространение ведущей "военных фейков".

Басманный районный суд Москвы возбудил против Маши Ефросининой дело еще 17 апреля 2022 года. Доказательства по делу – публикации интервьюерки в инстаграме. К слову, эта сеть в России заблокирована.

Как отреагировала Маша Ефросинина

Новость об аресте распространил в инстаграме модельный скаут Сергей Никитюк. Он заверил ведущую, что, судя по новостям, она идет по правильному пути.

А то я уже начала беспокоиться,

– лаконично и с иронией отреагировала Ефросинина.



Машу Ефросинину арестовали / Фото с инстаграм-сториз

Ранее Ефросинину назвали террористкой

В январе этого года в России Машу Ефросинину объявили "террористкой". Ее имя фигурировало в базе розыска МВД России. Правда, оккупанты не смогли указать, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивают телеведущую.

Машу Ефросинину поздравляли с этим почетным званием, поэтому и отреагировала она с юмором. Интервьюерка показалась с маской на лице – было "неудобно" становиться террористкой с "помятым" лицом.