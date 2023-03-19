Не теряю надежду, – Маша Ефросинина прокомментировала ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. Маша Ефросинина отреагировала и сравнила президента России с другими диктаторами.

Телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала новость о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Она вспомнила о других мировых диктаторах.

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Маша Ефросинина об ордере Путина

Интервьюер привела пример диктатора Муаммара Каддафи. Ордер на арест Каддафи был выдан за 4 месяца до того, как его убили.

Маша Ефросинина не надеется, что российский народ будет способен сделать нечто подобное со своим президентом. Но надеется на то, что кремлевский убийца посетит других диктаторов в ближайшее время.

Собственный народ разорвал его на части уже через четыре месяца… В то, что русский народ поступит так же со своим убийцей, я не верю… Но не теряю надежду, что у бункерной за** не за горами другой похожий сценарий попадания к братьям Чаушеску , Каддафи и Бен Ладена,

– поделилась Ефросинина.



Фото с инстаграм-сториз

Детальнее об ордере на арест Путина