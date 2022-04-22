Суд Джонни Деппа и Эмбер Герд: что нового "всплыло" из их брака

Американский актер Джонни Депп продолжает судиться с австралийской актрисой Эмбер Герд после двух лет брака. Он подал на нее в суд по поводу клеветы по статье о домашнем насилии, за которую требует 50 миллионов долларов.

Сама же Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов, обвиняя Деппа в клевете с целью разрушить ее карьеру. Недавно судебный процесс начался, и оттуда уже "уплыли" новые подробности их личной жизни.

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Из-за заявлений Эмбер о насилии со стороны ее экс-мужа, ето разрушило ему карьеру несколько лет назад. Депп решил опровергнуть это обвинение и уже неоднократно попадал с ней в суд из-за скандальных материалов, публиковавшихся с ее разрешения. Сейчас Депп утверждает, что никогда в жизни не избивал женщин, потому что имел отрицательный пример с детства. По словам его старшей сестры Кристи Дембровски, их мать не раз проявляла жесткость к Джонни и бросала в него разными вещами и издевалась психологически.

Чтобы забыть прошлое, Депп предавался алкоголю и наркотикам, и он не понимает, как Эмбер могла его в чем-то винить, если знала о его сложном детстве.

Она казалась идеальным партнером, даже очень идеальным, чтобы это было правдой. Была внимательной, доброй, заботливой, веселой и понимающей. У нас было много общего – музыка, литература, все в таком духе. Года полтора все было отлично, хотя некоторые вещи меня немного смущали... Через год-полтора она стала практически другим человеком,

– сказал в суде Депп.

Однако история родителей Деппа стала для него шаблоном, по которому он жил и думал, что если сохранит такие отношения, то все со временем наладится. Также он не хотел ее потерять, как потерял первую жену Ванессу Паради, заявлявшую, что никогда в ее 14-летнем браке не было насилия от Деппа. По словам мужчины, Эмбер со временем очень изменилась, ведь нуждалась в конфликтах и насилии. Однажды она бросила в него две бутылки водки, из-за чего он повредил руку – этот факт был подтвержден врачом. А во время скандалов актер замыкался в ванной, как это делал его отец. Бывало и такое, что Эмбер угрожала ему суицидом, если тот от нее уйдет.

"Я очень хорошо это помню: когда мой отец ушел, моя мать Бетти Сью впервые попробовала суицид. В моем сознании навсегда отложилось, что это был прямой результат его ухода... И этот страх тебя никогда не покидает. Бывало, когда я шел, Эмбер останавливала меня у лифта на глазах охраны и кричала в слезах: "Я не могу без тебя жить, я умру". Но все равно нужно было принять это решение", – сказал актер и добавил, что окончательно подал на развод только после смерти мамы в 2016 году.

В частности, в суде упомянули о ранее обнародованных сообщениях Деппа к друзьям о том, что хочет убить Герд, о публичных и непубличных задокументированных ссорах с ней, о его пьянстве и наркотиках и прочее. Все это уже обнародовалось в СМИ в 2020 году во время дела в Лондоне.