Страх развеивался, – Александр Божик объяснил, почему на карантине сбежал из Львова в село

Локдаун и пандемия стали настоящим испытанием для всех артистов. Однако пока одни впадали в депрессию, Александр Божик продолжал творить. Из Львова он переехал в село и выпускал новые видео еженедельно.

Отмена гастролей и пауза в концертной деятельности стали вызовом и для Александра Божика. Еще до карантина они с женой Юлией уволились с официальных работ, поэтому позволили себе сбежать из Львова в Сокольники, село в нескольких километрах. Да, полгода звездная семья прожила с родителями.

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Как Александру Божику жилось в селе под Львовом

Если во Львове артистов "накрывали" депрессивные состояния, то в Сокольниках им жилось легче. За дочкой Викторией могли присматривать дедушка и бабушка, а Александр с Юлией полностью отдавались творчеству.

Этот карантин был очень семейным, уютным. Когда мы приехали к родителям, мы были все вместе, и страх развеивался, мы чувствовали себя в безопасности,

– делится жена скрипача.

Супруги устроили себе квест – сняли для ютуб-канала 52 видео. Весь локдаун они работали над видеоконтентом, поэтому не было времени жаловаться на сложную ситуацию и отсутствие концертов.

"Большинство наших каверов мы записывали именно в Сокольниках. Ходили по полям, залезали в свеклу, картофель. Это был достаточно интересный опыт для нас. Для нас не было шоком видеть друг друга 24 часа в сутки", – признается Юлия.

Разговор со скрипачом Александром Божиком и его супругой Юлией читайте в рамках проекта Интервью24

Интервью с Александром и Юлей Божик в видеоформате: смотрите видео 24 канала