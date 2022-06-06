Стараюсь не наглеть, – Анатолий Анатолич назвал сумму, которую получает во Франции как беженец

В марте Анатолий Анатолич вывез семью во Францию, в маленький городок возле Канн. Статус беженцев они не оформляли, но временную защиту имеют, поэтому до сентября почти ни за что не платят и получают пособие в несколько тысяч евро.

Возле Канн семья Анатолия Анатолича живет больше двух месяцев. Это направление они избрали неспроста. Все потому, что в Украине дочери шоумена учились во французской школе в Пуще-Водице, поэтому он сделал все, чтобы дети и дальше получали достойное образование.

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Как и где семья Анатолича живет во Франции

С жильем Анатолию Анатоличу помогли родители одноклассницы его старшей дочери Алисы, которых война застала во Франции. Еще в феврале они обратились в ассоциацию украинцев в Ницце и поспособствовали переезду звездных друзей. Так, семья заехала в дом супругов архитектора и анестезиолога. Они приобрели большой дом по-соседству, но не успели переехать, так что в марте пустили туда пожить шоумена с женой и детьми. Если бы не эта французская пара, то за дом он платил бы до 2,5 тысячи евро в месяц.

"Как сейчас живет моя семья там – это дешевле, чем жить в Украине", – заявил Анатолич. Однако дело не только в бесплатном жилье, но и в бесплатных продуктах, которые они получают раз в неделю.

Мне сложно об этом сказать, потому что у нас тоже есть помощь для украинцев – раз в неделю мы можем получить продукты. Мы приходим в специальный магазин и нам дают продукты. Это могут быть консервы, колбасы, йогурты, молоко, хлеб, какие-то каши, паста,

– рассказал Анатолий Анатолич.

"В теории, если ты приехал во Францию с нулем в кармане, ты не умрешь от голода", – добавил ведущий.

Анатолий Анатолич с детьми во Франции: фото

В начале июня Анатолий Анатолич вернулся в Украину, но не с концами. В июле он планирует уехать во Францию и провести с семьей около недели. Из страны он уезжает за удостоверением многодетного отца.

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Сколько Анатолич получает во Франции как беженец

Мы в статусе временных беженцев. Он дается на полгода – у нас до сентября. У нас семья из семи человек: трое детей и четверо взрослых. В месяц выплаты на нашу семью около 2 тысяч евро,

– признался шоумен.

Он поспешил добавить, что четверть этой суммы – 500 евро – отдает на ВСУ, еще 500 евро – принявшим его французам. Все остальное – тысяча евро – идет на бензин и продукты.

Анатолич Анатолич отметил, что его семья, как многодетная, могла получить одноразовую помощь в размере 600 евро, но он за ней не обращался: "Не то чтобы мне не нужны 600 евро. Мне кажется, Франция и так слишком много помогла моей семь , поэтому я стараюсь не наглеть".

во Францию Анатолий Анатолич вывез не только жену Юлию с детьми – Алисой, Лолитой, Нилом, но и маму и тещу.