Спасибо Укрзализныце, – Анну Тринчер ограбили в поезде

19-летнюю певицу и актрису сериала "Школа" Анну Тринчер ограбили в поезде. Звезда заявила, что кража произошла в закрытом купе, поэтому в содеянном обвинила работников Укрзализныци. Что украли у артистки, узнавайте дальше.

Знаменитость поделилась с 1,6-миллионной аудиторией в инстаграме, что по дороге в Волочиск у нее украли 7 тысяч гривен и две банковские карты! Инцидент произошел ночью, когда Анна Тринчер спала в закрытом на ключ купе со своей командой.

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Проснувшись утром, концертный директор певицы заметила, что ее сумка лежит на полу. Как только поезд остановился на станции, с банковских карт четыре раза подряд пытались снять деньги. Команда артистки оперативно перевела все средства на другую карточку и вызвала полицию.

В ограблении Анна Тринчер обвинила работников Укрзализныци, которые помогли грабителям открыть запертую дверь.

Огромное спасибо хочу сказать Укрзализныце, которая нанимает таких классных работников, проводников, которые договариваются с подставными людьми, дают им ключи от купе, те воруют деньги,

– эмоционально прокомментировала певица.

Вместе с тем звезда пожаловалась, что даже в купейных вагонах нет камер видеонаблюдения. "В вагонах нет камер! С таким же успехом можно убить человека, и никто не догадается, кто это сделал", – завершила Анна Тринчер.

Анну Тринчер ограбили в поезде: смотрите видео онлайн

Добавим, Анна Тринчер – не первая звезда, которую ограбили в поезде. В январе прошлого года брата певицы TAYANNA ограбили в поезде "Москва – Одесса". Тогда у артиста Миши Марвина, который строит карьеру в России, украли все деньги.