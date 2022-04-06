Создатели "Доброго вечора, ми з України" покорили сеть новым хитом: рекомендуем послушать
С начала российского вторжения украинцы подбадривают себя не только подсчетами потерь со стороны врага, но и патриотической музыкой. В нее быстро "ворвалась" песня диджеев из Кременчуга PROBASS ∆ HARDI "Доброго вечора, ми з України". Теперь появился другой хит – "Настане день".
Недавно дуэт ребят PROBASS ∆ HARDI говорили, что песня "Доброго вечора, ми з України" уже приобрела значение народной, и они не могут себя считать ее единственными творцами. Трек был выпущен еще в октябре 2021 года. Если под нее интернет-юзеры накладывали видеоролики с подвигами военных, волонтеров и рядовых украинцев, то есть повод для создания новых видео.
К слову Добрый вечер, мы из Украины, – председатель Николаевской ОГА бодро поздравил земляков
На них можно будет накладывать песню "Настане день", которая всего одной фразой вселяет веру в светлое будущее страны.
Настанет день! Он уже близко! Я чувствую! Я вижу это! Я слышу, как мы празднуем нашу победу! Весь мир это слышит! Мы сильны, мы мужественны, украинцы невероятны. Каждый из нас делаем для этого все, что нужно и сделает еще больше, а потом еще больше!
– написал на личной странице в инстаграмме PROBASS.
В видеоролике диджеев можно увидеть невероятные кадры мирных городов Украины до российского вторжения. Между ними выныривают видео обороны украинских военных и эвакуации мирных жителей. Украина сопротивляется до конца – именно такой месседж прослеживается во всем видеоклипе песни.
"У нас много земли, урожай подсолнечника будет рекордным! Мы знаем всю правду! Правда, знает нас! С нами Бог! Слава Украине, слава нации, слава ВСУ!", – добавил PROBASS.
PROBASS ∆ HARDI – Настане день: смотреть видео онлайн
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Реакция сети
Фанаты обрадовались новой композиции и в комментариях признались, что она их вдохновила:
- "Как всегда на высоте! Слезы не могу остановить от гордости, в какой стране с великим народом я живу! Мы обязательно победим! Слава и вечная память ее погибшим героям!";
- "Украину никому никогда не сломить! Настанет день, и наша страна расцветет так, что каждый увидит, каждый узнает! Украина – самая лучшая в мире страна!";
- "Ваше творчество вдохновляет, желаю вам продолжать в том же духе! Мы победим, Слава Украине!";
- "Верим, что тот день наступит очень скоро! Слава Украине!";
- "Ваша музыка – гимн нашей войны! Вы войдете в историю! Спасибо за бурю эмоций! Вы вдохновляете, поднимаете дух! Слава Украине!";
- "Трек хороший, очень. Вот только мне одному не хватает подрывных песен? Чтобы качалось, чтобы бодрило, а то слишком много минора или в музыке в последнее время, где хардкор? Слава Украине!";
- "Слезы, муравьи… Столько эмоций, спасибо за клип – он нереально сильный! Ждем, когда этот день наступит, очень ждем. Слава Украине";
- "Снова порву колонки… Уже через "Добрый вечер" выбросил старую акустику из авто. Но я вижу, что и этой будет п***ец. Все будет Украина ребята, спасибо вам за замечательную музыку".