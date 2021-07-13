Соломия Витвицкая показала 3 изысканных образа: фото

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая показала 3 изысканных образа для работы. Она позировала перед камерой в элегантном наряде, который прекрасно подойдет для работы в офисе, деловых встреч или прогулок.

Телеведущая всегда демонстрирует безупречный вкус в одежде и идеально выглядит в кадре. На личной странице в инстаграме она любит делиться фотографиями, где предстает в красивых нарядах.

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Изысканные образы Соломии Витвицкой

Сначала Соломия позировала в классическом костюме нежного лавандового цвета. Наряд состоял из широких брюк и пиджака, под который ведущая надела белую майку. Талию она подчеркнула с помощью пояса в тон костюма. Из обуви выбрала туфли-лодочки на высоком каблуке, которые гармонично сочетались с одеждой.

Волосы Витвицкая уложила ровно и убрала назад. На лице сделала легкий макияж с нежно-розовой помадой на губах.



Соломия Витвицкая в лавандовом костюме / Фото из инстаграма Соломии Витвицкой

На еще одном фото знаменитость позировала в широких брюках черного цвета и рубашке с длинными рукавами цвета хаки. Опять же образ довершил ремень, однако на этот раз черный. Сочетала такую одежду с туфлями-лодочками черного цвета на каблуке.

Волосы Саломея уложила ровно и собрала в хвост сзади. На ее лице сиял повседневный макияж.



Соломия Витвицкая в рубашке цвета хаки / Фото из инстаграма Соломии Витвицкой

Еще один образ, который не остался без внимания публики, – красные брюки с высокой посадкой и черными пуговицами и элегантная белая блузка с соблазнительным декольте. Наряд дополнили черные туфли-лодочки на каблуке.

Волосы Витвицкой, как всегда, были идеально уложены, а на ее лице был макияж с насыщенной помадой на губах.



Соломия Витвицкая в красных брюках / Фото из инстаграма Соломии Витвицкой