Соломия Витвицкая ошеломила нежным образом в бежевом платье: фото со свадьбы

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая на днях побывала на свадьбе у друзей. Для празднования звезда выбрала нежный look – красивое легкое платье бежевого цвета.

Недавно пережившая развод Соломия Витвицкая активно делится яркими моментами из жизни на личной странице в инстаграме. Значительное внимание она всегда уделяет внешнему виду. У нее безупречный вкус в одежде, который она демонстрирует во время каждого публичного выхода.

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Нежный look Соломии Витвицкой

На днях телеведущая побывала на дне рождении друзей. Для празднования особого дня она выбрала длинное платье бежевого цвета. Наряд имел соблазнительное декольте и лаконичный вырез на ноге, добавляющие образу женственности. Из обуви Витвицкая выбрала светлые туфли-лодочки на низком каблуке.

Среди аксессуаров праздничный летний аутфит Соломии довершали стильные солнцезащитные очки и изысканные серьги. Волосы она собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько прядей, которые спадали наперед. На лице знаменитость сделала макияж с коричневыми тенями на веках и насыщенным розовым блеском на губах.

Соломия Витвицкая в бежевом платье / Фото из инстаграма Соломии Витвицкой

В комментариях поклонники знаменитости уже засыпали ее комплиментами.