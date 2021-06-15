Соломия Витвицкая ошеломила нежным образом в бежевом платье: фото со свадьбы

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая на днях побывала на свадьбе у друзей. Для празднования звезда выбрала нежный look – красивое легкое платье бежевого цвета.
Недавно пережившая развод Соломия Витвицкая активно делится яркими моментами из жизни на личной странице в инстаграме. Значительное внимание она всегда уделяет внешнему виду. У нее безупречный вкус в одежде, который она демонстрирует во время каждого публичного выхода.
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Нежный look Соломии Витвицкой
На днях телеведущая побывала на дне рождении друзей. Для празднования особого дня она выбрала длинное платье бежевого цвета. Наряд имел соблазнительное декольте и лаконичный вырез на ноге, добавляющие образу женственности. Из обуви Витвицкая выбрала светлые туфли-лодочки на низком каблуке.
Среди аксессуаров праздничный летний аутфит Соломии довершали стильные солнцезащитные очки и изысканные серьги. Волосы она собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько прядей, которые спадали наперед. На лице знаменитость сделала макияж с коричневыми тенями на веках и насыщенным розовым блеском на губах.
Соломия Витвицкая в бежевом платье / Фото из инстаграма Соломии Витвицкой
В комментариях поклонники знаменитости уже засыпали ее комплиментами.
- "Соломия, вы волшебная!"
- "Хороша!"
- "Как всегда, непревзойденная!"
- "Красавица!"
- "Прелестная!"