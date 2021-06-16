Соломия Витвицкая очаровала нежным образом в атласном платье: фото

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая празднует день рождения. В среду, 16 июня, ей исполняется 41 год. По этому случаю знаменитость опубликовала серию фото, на которых появилась в атласном платье на фоне невероятно красивых пейзажей.

Телеведущая принимает поздравления от поклонников и радует их новыми фотографиями. На личной странице в инстаграме звезда поблагодарила всех за приятные слова и обнародовала очаровательные кадры.

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Красивый look Соломии Витвицкой

Ведущая предстала перед камерой на фоне водоема и величественных гор. Соломия надела атласное платье неординарного цвета с рукавами на резинках. Талию звезды подчеркнул пояс в тон платья.

Такой look ведущая дополнила оригинальными украшениями: массивными серьгами, заколкой, цепочкой и солнцезащитными очками. Волосы уложила ровно, они хорошо развевались на ветру. На лице Витвицкая сделала выразительный макияж с темными тенями на веках и красной помадой на губах.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях фанаты, коллеги и друзья Соломии продолжают засыпать ее поздравлениями.

"С днем рождения! Счастья вам и любви!"

"Соломия, искренне поздравляю с днем рождения!"

"С днем рождения! Удачи!"

"С днем рождения! Ты прекрасна и сияющая! Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена любовью и добром"

"Поздравляю, красавица! Будь счастливой, радостной на экране и вне его. Желаю много любви и здоровья!"

Приятные слова оставила и подруга Светлана Тарабарова: "Моя Соля. Как я хочу тебя обнять! Спасибо, что ты у нас есть".