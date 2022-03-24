Солистка группы KAZKA исполнила гимн Украины в центре Нью-Йорка: красноречивое видео

Украинская певица Александра Зарицкая сейчас находится в США с культурной миссией – она ходит на митинги и рассказывает миру о своей стране. Днем ранее она исполнила гимн в центре Нью-Йорка.

В Нью-Йорке состоялся очередной митинг в поддержку Украины, где подняли сине-желтое знамя посреди города. В то время Александра пела гимн Украины, рядом с ней находились сотни людей и пресса.

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В церемонии также приняли участие генеральный консул Украины Алексей Голубов, члены городского совета, мэрии, конгрессмены, а также представители украинской общины.

Большая честь для меня исполнить гимн Украины в честь исторического события – поднятие украинского флага в самом центре Нью-Йорка. Флаг Украины будет развеваться рядом с флагом США в знак борьбы и веры в независимость нашей страны и мирного народа. Наш желто-голубой символ воли и любви к своей земле будет висеть в центре города до того дня, когда Украина победит в войне с Россией,

– написала певица.

Она поблагодарила мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и каждого человека, который поддерживает украинцев в США. Александра убеждена, что миссия всех украинцев сейчас быть объединенными, как никогда, чтобы противостоять злу.

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