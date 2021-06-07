Солиста Måneskin сфотографировали с любимой на прогулке в Риме

После триумфа группы Måneskin на Евровидении-2021 к солисту коллектива Дамиано Давиду приковано внимание публики. Не остается в стороне личная жизнь парня, так как он стал любимцем многих девушек в разных странах мира. Однако Дамиано влюблен и уже 4 года находится в отношениях. На днях его сфотографировали вместе с девушкой во время отдыха в Риме.

После победы итальянца на песенном конкурсе в сети опубликовали информацию о том, что Дамиано встречается с моделью Джорджией Солери. Влюбленные не афишируют свои отношения, однако теперь папарацци постоянно следят за ними.

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Новые фото Дамиано Давида с девушкой

По сети распространяются фотографии, на которых Дамиано и Джорджия изображены во время отдыха в одном из заведений Рима. Прогуливаясь по улице, они надевали защитные маски, которые помогали не только защититься от коронавируса, но и привлечь как можно меньше внимания публики. Однако журналистам удалось сфотографировать пару, и четко видно, что на фотографиях именно Давид и Солери.

На редких снимках Дамиано изображен в клетчатом черно-сером костюме, а его избранница – в коротком белом платье. Джорджия сделала выразительный макияж с красной помадой на губах и черными стрелками на веках.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Пара продолжает скрывать личную жизнь от посторонних глаз и не публикует в сети совместные фотографии. Однако теперь их распространяют папарацци и фанаты.