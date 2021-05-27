Девочки, расходимся: в солиста Måneskin Дамиано Давида уже как 4 года есть девушка

Итальянская группа-победитель Måneskin произвела невероятное впечатление на зрителей конкурса Евровидение. Особое внимание привлек солист коллектива – Дамиано Давид, на которого в сети пользователи устроили настоящую "охоту". Но итальянским СМИ удалось узнать, что 22-летний исполнитель находится в отношениях с моделью Джорджией Солери.

Исполнитель из группы Måneskin заинтриговал своей внешностью, поведением и харизмой миллионы фанатов. Некоторые пользователи сети подозревали, что он может быть геем или бисексуалом из-за каблуков в сценических образах и поцелуев с коллегами по коллективу соответственно.

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Впрочем, большинство до сих пор остаются восхищенными Дамиано Давидом. Подтверждением этому являются видеоролики из сети, особенно ТикТока, где фанаты не скрывают своего желания познакомиться с парнем.

В Дамиано Давида есть девушка

В итальянском издании Italy 24 News сообщили, что рок-певец уже четыре года находится в отношениях с девушкой по имени Джорджия Солери. Она работает моделью и снимается в рекламных роликах, также пишет стихи и является феминисткой. В итальянки – красивая и "аппетитная" внешность, как это описывают в издании. На ее инстаграм-странице можно увидеть немало сексуальных и откровенных фото, где она демонстрирует свою фигуру и результаты работы. Что интересно, Дамиано подписан на профиль любимой, как и она на него.



Девушка вокалиста Måneskin – Джорджия Солери / Фото с инстаграма Джорджии Солери



Девушка Давида – Джорджия / Фото с инстаграма Джорджии Солери

В СМИ также добавили, что когда-то Дамиано в своих инстаграм-сторис публиковал совместное фото с Джорджией с подписью: "Через четыре года уже можно сказать, правда?".

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Дамиано Давид и Джорджия Солери / Фото с инстаграм-сторис Дамиана Давида



Дамиано Давид и Джорджия Солери / Архивное фото с инстаграма

Сейчас пара не афиширует свои отношения и не размещает совместные фото.