Солист Måneskin официально подтвердил роман с итальянской моделью

После победы на Евровидении-2021 к солисту группы Måneskin Дамиано Давиду приковано немалое внимание публики. В частности, все интересуются личной жизнью музыканта. Но он на днях официально подтвердил отношения с моделью.
Итальянская группа Måneskin, которая стала победителем на Евровидении-2021, снялась для обложки глянца Vanity Fair и дала откровенное интервью. Наиболее эксклюзивными стали детали личной жизни вокалиста группы.
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Дамиано Давид подтвердил роман
Журналисты задали вопрос музыканту о личной жизни. Он не назвал имя девушки, но четко дал понять, о ком идет речь. Таким образом он подтвердил роман.
Под моим домом днем и ночью дежурили папарацци. Так что после четырех лет отношений я вспомнил ее имя. Папарацци все еще на месте, но, по крайней мере, мне больше не нужно ничего скрывать,
– признался Дамиано Давид.
Отметим, что артист вспомнил о своей инстаграм-сториз, которую распространил на личной странице ранее. Тогда он опубликовал милую фотографию с любимой с подписью: "Через четыре года уже можно сказать, правда?".
Дамиано Давид и Джорджия Солер / Фото с инстаграм-сториз Дамиано
Слухи о романе с Джорджией Солер
- После победы Måneskin на Евровидении пресса активно начала интересоваться биографией солиста Дамиано Давида. Некоторые пользователи сети и поклонники считали, что музыкант является геем из-за эпатажного образа и поцелуях с другими участниками группы.
- Однако впоследствии оказалось, что певец уже четыре года находится в романтических отношениях с Джорджией Солер. Девушка работает моделью и снимается в рекламных роликах, пишет стихи и является феминисткой.
- Дамиано подписан на профиль возлюбленной, как и она на его. В своем инстаграме модель публикует сексуальные фото и результаты модных съемок.
- Недавно Дамиано и Джорджию сфотографировали папарацци во время прогулки по Риму. Пара ранее скрывала отношения и не публиковала совместных фото.