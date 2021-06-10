Солист Måneskin официально подтвердил роман с итальянской моделью

После победы на Евровидении-2021 к солисту группы Måneskin Дамиано Давиду приковано немалое внимание публики. В частности, все интересуются личной жизнью музыканта. Но он на днях официально подтвердил отношения с моделью.

Итальянская группа Måneskin, которая стала победителем на Евровидении-2021, снялась для обложки глянца Vanity Fair и дала откровенное интервью. Наиболее эксклюзивными стали детали личной жизни вокалиста группы.

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Дамиано Давид подтвердил роман

Журналисты задали вопрос музыканту о личной жизни. Он не назвал имя девушки, но четко дал понять, о ком идет речь. Таким образом он подтвердил роман.

Под моим домом днем и ночью дежурили папарацци. Так что после четырех лет отношений я вспомнил ее имя. Папарацци все еще на месте, но, по крайней мере, мне больше не нужно ничего скрывать,

– признался Дамиано Давид.

Отметим, что артист вспомнил о своей инстаграм-сториз, которую распространил на личной странице ранее. Тогда он опубликовал милую фотографию с любимой с подписью: "Через четыре года уже можно сказать, правда?".



Дамиано Давид и Джорджия Солер / Фото с инстаграм-сториз Дамиано

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