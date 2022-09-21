Солист Maroon 5 изменял жене с 23-летней моделью и хочет назвать сына ее именем

В сети всплыла информация о романе Адама Левина из Maroon 5 с инстаграм-моделью. Он длился целый год. Девушка показала переписку с артистом и призналась, что своего сына тот хочет назвать в ее честь.

23-летняя Самнер Стро из Техаса опубликовала в тиктоке видео, где рассказала об интрижке с женатым солистом Maroon 5, и объяснила, почему сделала это именно сейчас. По словам девушки, ее шантажировал друг – грозился продать скрины их с Адамом переписки какому-то из таблоидов.

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23-летняя модель рассказала о романе с солистом Maroon 5

Интрижку с 43-летним Адамом Левином Самнер Стро закрутила больше года назад, после колледжа 2021. В комментарии Page Six она призналась, что у них были физические отношения. Об этом свидетельствуют и его сообщения: "Это действительно нереально, какая ты горячая. Это сводит меня с ума", "Ты в пятьдесят раз горячее вживую, и я тоже".

На то время я была малой, наивной и, откровенно говоря, чувствовала себя использованной,

– оправдалась инстаграм-модель.

Девушка добавила, что они с Адамом не общались несколько месяцев, но в июне он напомнил о себе, чтобы спросить, можно ли назвать своего будущего сына ее именем: "Хорошо, серьезный вопрос. У меня родится еще один ребенок, и если это будет мальчик, я действительно хочу назвать его Самнер. Ты согласна?"

Как отреагировал сам Адам Левин

Адам Левин уже 8 лет как женат на модели Victoria's Secret Биати Принслу. У них две дочери, а сейчас красавица беременна в третий раз.

После того, как видео Самнер Строу разлетелось по сети, солист Maroon 5 прояснил ситуацию в инстаграм-сторис. Он не стал отрицать, что флиртовал с моделью, но никакого романа у них якобы не было.

Я был недальновидным, общаясь с кем-то, кроме моей жены, в любой форме флирта. У меня не было романа, но как бы там ни было, я перешагнул предел в печальный период своей жизни. В некоторых случаях это было некстати,

– признал Адам Левин.

Солист Maroon 5 подчеркнул, что семья и жена Биати Принслу – самое дорогое, что у него есть. Он верит, что ему удастся сохранить брак.

"Моя жена и моя семья – это все, что волнует меня в этом мире. Быть таким наивным и глупым, чтобы рисковать единственным, что действительно имеет значение для меня, было самой большой ошибкой, которую я мог сделать. Я никогда не сделаю это снова. Я беру на себя полную ответственность. Мы пройдем через это, и мы пройдем через это вместе", – подытожил музыкант.

Солист Maroon 5 раскаялся за интрижку / Фото с инстаграм-сторис Адама Левина