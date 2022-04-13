Солист Kalush Orchestra рассказал, как коллективу удалось уехать из страны во время войны

В период действия военного положения мужчины призывного возраста не имеют права покидать территорию Украины. Музыканты из группы Kalush Orchestra смогли выехать с помощью специального разрешения, которое помогло сделать Суспільне.

Уже через месяц в итальянском Турине начнется песенный конкурс Евровидение-2022. Представители Украины Kalush Orchestra поедут в Италию и вживую споют для европейских слушателей.

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Как Kalush Orchestra уехали за границу

Во время военного положения ребятам из Kalush Orchestra удалось уехать за границу. Они дали несколько концертов в Европе, на которых собирали средства в поддержку Украины. Солист коллектива Олег рассказал, что получить специальное разрешение на выезд из Украины им помогло Суспільне.

Это разрешение временное. Сейчас мы возвращаемся в Украину, потом поедем на Евровидение и после него сразу вернемся,

– рассказал Олег.

Интервью Олега Псюка: смотрите видео онлайн

Напомним, Евровидение-2022 состоится в итальянском городе Турин. Украина выступит в первом полуфинале 10 мая под номером 6 с песней Stefenia. Второй полуфинал состоится 12 мая, а сражаться за победу будут в финале 14 мая.