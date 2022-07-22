"Предательство и стыд": София Стужук прорекламировала российских блоггеров на пятом месяце войны

Пока в стране идет война, блоггерша-молчунка София Стужук рекламирует российских блоггеров. Украинские инфлюэнсеры возмутились таким поведением "коллеги".

Блоггерша София Стужук, еще до войны называвшая себя русской, избрала молчаливую позицию. И даже после жутких обстрелов ее страны инстаграм-звезда не стесняется поддерживать рынок страны-террориста, сообщает 24 канал.

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София Стужук рекламировала российских блоггеров

На днях блогерша выставила в сети розыгрыш и предложила за подарки подписаться на других инфлюэнсеров. Но среди них – множество россиян, в том числе поддерживающих свою страну-агрессорку и снимающих циничные видео во временно оккупированном Крыму.

Украинские блоггеры не смолчали

Украинские инфлюэнсеры, среди которых Саша Бо, Натальи Литвин и Татьяна Самбурская, отреагировали на циничные поступки своей коллеги. Они возмущены этим и зовут по СБУ.

Наталья Литвин сообщила, что 90% из списка блоггеров, на которых предлагает подписаться Стужук – поддерживают войну. Она добавила: "Нормальный контент, Соня? Если мне удалят страницу, будете знать, что я пыталась".

сообщила, что 90% из списка блоггеров, на которых предлагает подписаться Стужук – поддерживают войну. Она добавила: "Нормальный контент, Соня? Если мне удалят страницу, будете знать, что я пыталась". Саша Бо предложила лишить Стужук гражданства. "Сижу и смотрю, с какой стороны готовится постановление о лишении гражданства Стужук. Зашквар. Измена. Стыд".

предложила лишить Стужук гражданства. "Сижу и смотрю, с какой стороны готовится постановление о лишении гражданства Стужук. Зашквар. Измена. Стыд". Татьяна Самбурская также призвала фанатов подписывать петицию, чтобы лишить блоггершу гражданства.

Как блоггеры отреагировали на рекламу Стужук / Фото из инстаграм-сториз и телеграма

Что говорила София Стужук о войне