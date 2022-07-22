"Предательство и стыд": София Стужук прорекламировала российских блоггеров на пятом месяце войны
Пока в стране идет война, блоггерша-молчунка София Стужук рекламирует российских блоггеров. Украинские инфлюэнсеры возмутились таким поведением "коллеги".
Блоггерша София Стужук, еще до войны называвшая себя русской, избрала молчаливую позицию. И даже после жутких обстрелов ее страны инстаграм-звезда не стесняется поддерживать рынок страны-террориста, сообщает 24 канал.
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София Стужук рекламировала российских блоггеров
На днях блогерша выставила в сети розыгрыш и предложила за подарки подписаться на других инфлюэнсеров. Но среди них – множество россиян, в том числе поддерживающих свою страну-агрессорку и снимающих циничные видео во временно оккупированном Крыму.
Украинские блоггеры не смолчали
Украинские инфлюэнсеры, среди которых Саша Бо, Натальи Литвин и Татьяна Самбурская, отреагировали на циничные поступки своей коллеги. Они возмущены этим и зовут по СБУ.
- Наталья Литвин сообщила, что 90% из списка блоггеров, на которых предлагает подписаться Стужук – поддерживают войну. Она добавила: "Нормальный контент, Соня? Если мне удалят страницу, будете знать, что я пыталась".
- Саша Бо предложила лишить Стужук гражданства. "Сижу и смотрю, с какой стороны готовится постановление о лишении гражданства Стужук. Зашквар. Измена. Стыд".
- Татьяна Самбурская также призвала фанатов подписывать петицию, чтобы лишить блоггершу гражданства.
Как блоггеры отреагировали на рекламу Стужук / Фото из инстаграм-сториз и телеграма
Что говорила София Стужук о войне
- Блогерша вместе с тремя детьми переехала за границу из-за полномасштабного вторжения. Она призналась, что была морально уничтожена, но сейчас возвращается к жизни: "Я не выбирала молчание никогда в жизни, в этой ситуации, никогда не выберу. Особенно, когда дело касается того, что для меня важно. А мне важна жизнь. Моя, моих родных и близких. Жизнь людей, которые создают ту страну, которую я люблю".
- Блогерша добавила, что сейчас "весь мир кричит и просит остановиться", но все продолжается, потому что "где-то там так за нас решили". Она отвлеченными фразами подчеркнула, что всем нужен мир.
- В то же время София Стужук не стала называть вещи своими именами – Россию агрессором, не призывала российских военных остановиться, а своих подписчиков оттуда – выходить на митинги.