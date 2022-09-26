После помолвки в Париже: любительница россиян София Стужук беременна четвертый раз

Неделю назад София Стужук, что до сих пор не признала россию виновной в войне в Украине, обручилась с любимым Антоном. Теперь стало ясно, что предложение он сделал ей неспроста. Блогерша беременна от бизнесмена.

Для 27-летней Софии Стужук это будет четвёртый ребенок. В первом браке с Дмитрием Стужуком блогерша родила сына Давида и двух дочерей – Лолу и Оливию. В то время как для Антона Левданского – второй, у него уже есть дочь от предыдущих отношений.

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Любительница россиян София Стужук беременна четвертый раз

Мы умножили нашу любовь. У нас будет наше прекрасное продолжение. Я беременна четвёртым ребенком. А в общей сложности у нас будет пять на семью,

– объявила София Стужук.

Она уже давно рассказала бы подписчикам, среди которых много россиян, что беременна от Антона. Однако он настаивал подождать. Похоже, бизнесмен хотел, чтобы девушка известила о пополнение уже в статусе невесты.

"Но я теперь хоть поняла, почему Антон говорил не рассказывать, пока "время не придет". Я думала, какое еще время. Видит Бог. Я пыталась таить как могла, слишком долго даже для меня", – добавила блогерша.

София Стужук беременна четвертый раз / Фото с телеграммы блогерши

Интересно, что далеко не все фоловеры обрадовались за Софию Стужук и поздравили ее с четвертой беременностью.

Я в шоке, что некоторые люди позволяют себе высказывания вроде "сколько можно" или "конечно, что ты еще можешь". Это просто край хамства,

– пожаловалась она в телеграме.

Следует помнить, что София Стужук хоть и сбежала от российских ракет в Латвию, где живет ее любимый, но россию страной-агрессорой не считает. Она пишет о том, что "где-то там за нас решили, кому-то там жизнь людей – разменные монеты". Очевидно, все для того, чтобы зарабатывать на российских блогерах, до сих пор берущих у нее рекламу.