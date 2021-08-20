София Ротару выступила на "Новой волне" в России перед концертом в Киеве

Известную артистку Софию Ротару совсем не смущает выступать в России и снова возвращаться в Украину. 19 августа она посетила "Новую волну", прошедшую в Сочи. Уже 24 августа она приедет в Киев ради концерта ко Дню Независимости.

Певица София Ротару, которая все еще является народной артисткой Украины, появилась в Сочи на открытии международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который начался в четверг, 19 августа. Звезду совсем не смущает, что через несколько дней она будет выступать в Киеве.

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София Ротару на "Новой волне"

На концерте звезда исполнила песню 2020 года "Сердце размером с Солнце". Отметим, что Ротару на выступление пригласил российский композитор Игорь Крутой (который так же является народным артистом Украины). Она, соответственно, согласилась.

Для выступления на российском фестивале гастролерша выбрала блестящее плиссированное платье с золотистым поясом. Российские издания восхищаются красотой Софии Ротару.



София Ротару на "Новой волне" / Фото "СтарХит"

Добавим, что на песенном конкурсе присутствовала MARUV, которая называет себя мировой певицей, которая будет ездить на премии и с концертами "куда захочет и как захочет". Она охотно принимает российские награды, сотрудничает с запрещенным Филиппом Киркоровым и становится судьей российских шоу.

София Ротару через несколько дней приедет в Украину. Она без зазрения совести будет выступать на концерте ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский".

София Ротару – гастролерша на две страны