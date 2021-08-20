София Ротару выступила на "Новой волне" в России перед концертом в Киеве
Источник:"Стархит"
Известную артистку Софию Ротару совсем не смущает выступать в России и снова возвращаться в Украину. 19 августа она посетила "Новую волну", прошедшую в Сочи. Уже 24 августа она приедет в Киев ради концерта ко Дню Независимости.
Певица София Ротару, которая все еще является народной артисткой Украины, появилась в Сочи на открытии международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который начался в четверг, 19 августа. Звезду совсем не смущает, что через несколько дней она будет выступать в Киеве.
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София Ротару на "Новой волне"
На концерте звезда исполнила песню 2020 года "Сердце размером с Солнце". Отметим, что Ротару на выступление пригласил российский композитор Игорь Крутой (который так же является народным артистом Украины). Она, соответственно, согласилась.
Для выступления на российском фестивале гастролерша выбрала блестящее плиссированное платье с золотистым поясом. Российские издания восхищаются красотой Софии Ротару.
София Ротару на "Новой волне" / Фото "СтарХит"
София Ротару через несколько дней приедет в Украину. Она без зазрения совести будет выступать на концерте ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский".
София Ротару – гастролерша на две страны
- После событий 2014 года народная артистка продолжала получать гонорары от страны-агрессора. В 2017 году она приняла музыкальную награду "Золотой граммофон", которую присуждали в Кремлевском дворце.
- Через 3 года София Ротару посетила "Песню года", проходившую в Москве. Несмотря на то, что она отказалась выступать на фестивале в 2019 году, в 2020 звезда исполнила на сцене "Червону руту" Владимира Ивасюка.
- Концертный директор певицы сообщал, что она никогда не "спонсировала войну", то есть не помогала украинским военным.
- После этого София Ротару вернулась в Украину. В декабре 2020 года она выступила на новогоднем концерте "Квартала 95".