София Ротару очнулась после трагедии в Виннице: ее реакция на ракетный террор россии

Все 8 лет войны София Ротару выступала в россии, но в Украине ее все равно носили на руках. российское вторжение она осудила еще 28 февраля, а 14 июля впервые за долгое время отреагировала на преступление страны-агрессорки.

Днем 14 июля россия ударила ракетами "Калибр" по центру Винницы, в результате чего погибли 23 человека, более 100 – ранены, а 8 считаются пропавшими без вести. На этот акт терроризма отреагировала даже гастролерша София Ротару.

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Реакция Софии Ротару на ракетный обстрел Винницы

В своем инстаграме с 435-тысячной аудиторией артистка опубликовала жуткие кадры с места трагедии в Виннице – фото дотла сгоревших авто, зданий, работы спасателей и погибшей 4-летней Лизы, которая снималась в рождественском ролике Елены Зеленской. Никаких комментариев Ротару не оставила, только эмоджи разбитого сердца. В двух ее сторис-публикациях была надпись "Винница. 14.07.2022".

Реакция Софии Ротару на ракетные обстрелы Винницы / Фото с инстаграм-сторис

Важно ROXOLANA рассказала, как погиб ее звукорежиссер и где была сама в момент удара по Виннице.

Следует напомнить, что это не первая реакция Софии Ротару на зверские преступления российских оккупантов. 27 июня она почтила память погибших из-за ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге.

Тогда певица опубликовала только одну сторис с траурной свечой и надписью на русском языке: "Кременчуг 27.06". Важно, что после 28 февраля Софии Ротару не прозвучало ни одного обвинения в сторону россии.

Реакция Софии Ротару на ракетный удар по Кременчугу / Фото с инстаграм-сторис