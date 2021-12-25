Со Скрипкой, Фаготом и Go_A: Осадчая и Горбунов весело отметили Святвечер с кумовьями

Уже второй год подряд Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют католический Святвечер с кумой Хрыстей Храновской. В загородном имении она устроила громкое рождественское гулянье в стиле барокко.

Львовянка Хрыстя Храновская из года в год показывает столичным друзьям, как чтить украинские традиции. В пятницу, 24 декабря, владелица бутиков Chloe, Bonpoint и кума Кати Осадчей собрала шоу-бизнесовую тусовку на празднование в стиле рождественского барокко.

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Как Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали Святвечер с кумовьями

Звездных супругов, как и других гостей гуляния, встречали мужчины в казацких нарядах и зрелищный вертеп с рождественской колядой. Хозяйка угощала друзей наливкой с закусками и звала за щедрый стол.

Хрыстя Храновская приготовила роскошные угощения на Святвечер. На столах расставили свечи, дидухов, а гостей угощали из керамической посуды с украинским орнаментом.

Более того, светская львица устроила бал в стиле украинского барокко. Звездную публику развлекала группа Go_A с Евровидения-2021 и симфонический оркестр. Все вместе они проникновенно спели "Нова радість стала" во главе с Олегом Скрипкой. В то время как Фагот из ТНМК колядовал во время вечерних забав.

Празднование Святвечера у Хрысти Храновской / Видео из инстаграма Кати Осадчей

После застолья и бала публика стреляла из пушки, сжигала желания в костре, а в завершение вечера – подожгли черта.