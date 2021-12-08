Снова без мужа: Наталка Карпа с дочкой отдыхает в Египте

Певица Наталка Карпа отправилась на отдых вместе с дочкой Златой. Они вдвоем наслаждаются отпуском в Египте. Артистка уже второй раз отправилась за границу без мужа.

Недавно исполнительница сообщила о кризисе в отношениях с мужем. Она призналась, что сейчас переживает непростой период, однако выносить это на публику не хочет.

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Наталка Карпа с дочкой в Египте

Вскоре после этого исполнительница улетела на отдых, однако снова без любимого. Похожий отпуск у звезды был летом. Тогда она также нежилась лишь со Златой, однако без Евгения.

Наталка обнародовала несколько ярких фото, которые сделала в бассейне. Злата плавала рядом с известной мамой. Карпа надела купальник насыщенного малинового цвета. Волосы она собрала сзади и надела кепку, защищавшую от солнца. На лицо звезда не наносила косметику.

Также она похвасталась стройной фигурой, а в заметке рассказала, как удалось достичь такого результата в похудении.

Наталка Карпа с дочкой в Египте / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Наталки Карпы:

Во время того, как я была в положении и после рождения Златы, существенно набрала вес (если хотите цифры, то во время беременности – более 20 килограммов, потом 8 – 10 килограммов сбросила, но лишнего было достаточно).

И попытки вернуться в форму были неоднократные, но поскольку мы все время на грудном вскармливании, а это бессонные ночи и квадратная голова нон-стоп (кормящие мамочки поймут), поэтому эти попытки были малозаметны!

Я потеряла 12 – 15 килограммов веса из-за стресса. Да-да, сильные эмоции (как отрицательные, так и положительные), способны забирать энергию и вес. Обычно, когда свои волнения и переживания я заедала и, соответственно, набирала. А после рождения ребенка организм изменился: в зоне ответственности не только мое "я", но и мой ребенок. Тело не воспринимало пищу, как и сердце увиденного и услышанного.

Одно, что спасало – витамины (комплекс витаминов, их научилась пить во время беременности и придерживаюсь этого до сих пор);

Но запомните, стресс – не выход для сброса лишнего веса. Похудеть можно, сбалансировав питание (немного отказаться от "самого любимого" на определенное время), добавив физические нагрузки и позитивное мышление. Сконцентрируйтесь на любви к себе и тем, кто любит вас. Тогда хорошая форма вам гарантирована!