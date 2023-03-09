Снежана Бабкина показала взрослого сына от предыдущего брака: милое фото

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана показала своего старшего сына от бывшего мужа. Парень поздравил маму с 8 марта и подарил цветы.

Напомним, что актриса еще в 2009 году вышла замуж за музыканта Сергея Бабкина, от которого родила двоих детей. Однако у Снежаны также есть сын от прошлого брака – 16-летний Артур.

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8 марта Снежана Бабкина поделилась с подписчиками личными фотографиями с сыном. Как заметно на фото, 16-летний сын актрисы очень похож на звездную маму и вырос настоящим красавцем.

"Счастливая мать, счастливый момент", – написала Снежана в публикации. На фото она позирует с цветами, подаренными ей сыном.

В комментариях поклонники Бабкиной были приятно удивлены новыми фотографиями. Они отметили, что Артур заметно подрос, а также обратили внимание на то, как сын похож на маму.

Фанаты написали комментарии к сообщению:

"Да на вас похож";

"Взрослый пруд, красавчик";

"Какой у вас хороший сын!";

"Такой взрослый";

"Ваша копия".

Добавим, что Сергей Бабкин 24 февраля в прошлом году уехал из Харькова – сначала в Днепр, а затем с семьей в Германию.

Недавно он впервые вернулся в свой дом во время тура по Украине. Его жена Снежана расплакалась из-за этого. Детали и видео – смотрите по этой ссылке.