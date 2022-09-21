"Вытерла о нас свои берцы": снайперша Жанна д'Арк поскандалила с блогершой Сашей Бо

Украинская снайперша Евгения Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк" наехала на блогеров, которые вместо того, чтобы напоминать о войне, рекламируют косметику. Это задело Сашу Бо. Она считает, что военная "вытерла о нее свои берцы".

В свежем выпуске шоу "Здыбанка" на ютуб-канале "Бомбардир" Евгения Эмеральд заявила, что блогеры недорабатывают на информационном фронте. Что якобы "нормальных блогеров" можно пересчитать на пальцах одной руки, передает 24 канал.

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Снайперша Жанна д'Арк "наехала" на блогеров из-за войны

Нах*ра нам такие блогеры? Они молчат, когда есть ситуация, которую нужно освещать, они отмалчиваются, потому что боятся, что подписчики уйдут. Все, что они делают, это рекламируют какую-то косметику и еще какую-то хр*нь. Нафига она нам нужна?

– риторически спросила Евгения Эмеральд.

"Если у нас есть такой ресурс – люди, у которых есть большая аудитория, то надо делать какие-то добрые дела в пользу Украины. Но нет, моя хата с краю", – добавила возмущенная снайперша и в шутку предложила "сделать законопроект, чтобы банить" тех блогеров, которые молчат о войне.

Журналистка Рамина Эсхакзай, также присутствовавшая на "Здыбанке", согласилась, что только 20% блогеров помнят о войне. Она рассказала:

о Саше Бо, которая переводит средства на армию, но уже не постит много новостей;

о Тане Пренткович, которая боится потерять аккаунт, в который вложила деньги;

о Юле Вербе, которой тяжело психологически.

Как отреагировала Саша Бо

Селебрити из Ивано-Франковска Саша Бо обиделась, что "а-ля военная сравняла всех блогеров с болотом". Девушка утверждает, что именно "блогеры закрывают почти все волонтерские сборы в стране", а Евгения Эмеральд "взяла и вытерла свои берцы" о них.

Рамина Эсхакзай тут же напомнила франковской блогерше, что оскорблять военных – это низко, и это точно не ее уровень.

Это не а-ля военная, а действительно снайперша, которая покинула ребенка и защищала таких, как ты и я. И меньше всего, что можешь сделать ты или я, – это публиковать информацию о войне в Украине у себя в профиле и донатить на ВСУ,

– подчеркнула Рамина.

Скриншот из инстаграм-сторис Рамины Эсхакзай

В итоге Саша Бо разместила в своем инстаграме пост, которым напомнила, что ее страница – не районная поликлиника, там не место для "матов, вечных претензий и поучений, как надо, а как нет".

Просто напоминание – блогеры не на государственной службе перед народом и не получают деньги с налогов украинцев. Для тех, кто не понимает. Все, что я делаю, – это исключительно мое дело, моя совесть и мои принципы, как отдельного независимого лица и, наконец, моя страница в инстаграме. Я никому не обязана и ничего не должна,

– поставила точку в этой истории Саша Бо.