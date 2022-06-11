Слышала, как над головой летит ракета, – солистка Go_A о том, как 24 февраля убегала из дома с котом

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко вспомнила день 24 февраля, когда началась война. Тогда она вместе с котом убегала с левого берега Киева.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко откровенно рассказала, где ее застала война. Она была в Киеве и проснулась еще до начала взрывов.

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Екатерина Павленко о первых днях войны

"Лежала в темноте и потом начались взрывы. Начали, как я потом поняла, Борисполь бомбить. У меня здесь было так громко, я включила телефон и Катя, моя помощница, она была в Василькове, там тоже началось. Она мне голосовыми сбрасывала, что я должна делать. Она мне сказала: "Бери теплые вещи, документы и спускайся, уходи подальше от дома, потому что летят ракеты", – вспомнила Екатерина Павленко.

Исполнительница призналась, что не понимала, как ей действовать дальше. Она сидела под подъездом, слушала взрывы и наблюдала за разъезжающимися в панике людьми.

Я, действительно, когда сидела под подъездом, слышала, как ракета пролетела над головой. Я с собой взяла кота, кошачий корм, наличные деньги и документы. Я сидела под подъездом, не понимала, что мне делать, куда идти. Новостей тогда еще не было, вообще не понятно, что происходит,

– поделилась певица.



Екатерина Павленко / Фото из инстаграма Екатерины Павленко

"Если война, то какое это все имеет значение?"

Солистка Go_A рассказала, что вместе с менеджером убегала с левого берега Киева: "Потом мне позвонил наш менеджер и сказал, что заберет меня на правый берег, потому что могут взорвать мосты. Мы встали в пробке, потому что весь Борисполь начал эвакуироваться. Потом меня занесло на Виноградарь. Двое суток на подземном паркинге мы жили".

Екатерина Павленко также призналась, что оставила в своем доме все музыкальные наработки, потому что подумала, что все это не имеет значения.

"Я помню этот момент, когда я выходила из квартиры в последний раз, я тогда спустилась на низ, отошла от дома и больше не возвращалась. То есть все, что у меня было в рюкзаке, с тем 1,5 месяца и жила. И когда выходила, я посмотрела на ноутбук, а у меня там все музыкальные записи, мы готовились к релизу, вся моя работа была там. Я так посмотрела: "Может ноутбук взять с собой?" А потом думаю: "Если война, то какое это все имеет значение. Зачем мне музыка и эти наработки?". Оставила и ушла".