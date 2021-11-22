Сложилась химия, – как Наталья Гоций закрутила роман с женатым Андреем Хлывнюком из "Бумбокса"

В ноябре лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк развелся с женой. В статусе официально женатого мужчины он крутил роман с украинской моделью Натальей Гоций. Звезда впервые призналась, что их познакомили общие друзья, а "химия" вспыхнула сразу.

В браке с Анной Копыловой Андрей Хлывнюк был 11 лет, однако за это время успел закрутить роман с 37-летней супермоделью Натальей Гоций. Она не скрывает, что встречалась с официально женатым мужчиной, но их отношения начались якобы через год после того, как рок-звезда порвал с женой.

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Он разошелся с женой за год до того, как мы познакомились... Мы познакомились случайно благодаря друзьям. И как-то химия сложилась,

– призналась супермодель.

Наталья Гоций не стала раскрывать детали их романа, так как считает Хлывнюка "абсолютным социофобом, который не любит выносить свои отношения вообще".



Андрей Хлывнюк и Наталья Гоций в клипе на песню "Империи падут" / Фото пресс-службы

Почему лидер "Бумбокса" разошелся с Натальей Гоций

официальный развод лидера "Бумбокса" с женой Анной Копыловой состоялся 5 ноября этого года. Однако, судя по словам Натальи Гоций, неформальный разрыв произошел не один год назад.

Если Андрей Хлывнюк отказывается комментировать роман с моделью, то Гоций признается, что они могли бы стать идеальной парой. Прежде всего потому, что оба реализовались в профессии и имеют по двое детей. Однако их отношения разрушили безумные графики.

"У нас настолько сложные графики – у него концерты, у меня много контрактов в Европе. Это реально мешает отношениям", – рассказала супермодель.

Я испытываю симпатию со стороны Андрея. И он мне симпатичен... мы не ссорились. Мы решили, что берем паузу,

– шокировала признанием Наталья Гоций.

Так, модель не исключает, что они с лидером "Бумбокса" все же станут парой. Она привыкла давать отношениям второй шанс, так как с бывшим мужем Русланом Нижником начинала встречаться дважды.

, у Андрея Хлывнюка двое детей от Галины Копыловой – сын Иван и дочь Александра, а Наталья Гоций воспитывает двоих сыновей – Тамерлана и Спартака.