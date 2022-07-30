Kozak System опубликовали новую песню, написанную на слова погибшего Глеба Бабича

Активист и поэт Глеб Бабич погиб 28 июля. Он писал хиты для популярной украинской группы Kozak System. В память о друге музыканты выпустили новую песню на слова погибшего Героя.

Война, развязанная россией, слишком жестока. Каждый день мы убеждаемся в том, что россияне – это террористы, из-за которых погибают не только наши защитники, но и мирные люди. Всю боль украинцы конвертируют в помощь ВСУ. Музыканты выливают ее еще и в песнях.

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Kozak System о погибшем Глебе Бабиче

Многие артисты взяли в руки оружие и помогают военным выгонять оккупантов из наших земель. На днях стало известно о смерти 53-летнего Глеба Бабича , который служил в 10-й горно-штурмовой бригаде и написал для нее гимн "Подай зброю". На войне его знали как "Лентяя". Глеб был автором хитов группы Kozak System. Коллектив тяжело переживает гибель друга. Лидер Иван Леньо адресовал павшего герою щемящие слова и посвятил ему песню "Не покинь".

"Дорогой мой друг. Дорогой мой упрямый и добрый друг. Ты пришел в эту жизнь как светлый Ангел. Возле тебя было всегда тепло и драйвово. Ты всегда мечтал и делал. Ты знал, чего хочешь, и был убедителен в своей правоте. Ты был уникальным сочетанием настоящего воина и настоящего поэта.Мы написали с тобой "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом". У нас осталась одна песня, которую мы должны издавать буквально на днях – "Не покинь". Никогда бы не подумал, что именно она станет прощальной в нашей с тобой жизни", – написал Иван Леньо.

Я любил тебя. И люблю. И буду любить. Ты мой внутренний голос. Ты был честным и подлинным. И очень хорошим. Очень. И бесполезным. Глебич, дорогой, дай сигарету, пожалуйста, сегодня я закурю… Ты оторвал сегодня кусок моего сердца… С*ка-война,

– эмоционально высказался музыкант.

Kozak System – "Не покинь": смотрите видео онлайн