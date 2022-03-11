"Слова и мысли имеют силу": Монатик написал щемящее стихотворение и посвятил его миру в Украине

Дмитрий Монатик не только талантливо исполняет песни, но и пишет стихи. Недавно артист порадовал фанатов теплыми строками о светлом будущем Украины.

Жестокая война России с Украиной длится уже 16 дней. За все это время в нашей стране произошло много трагических событий и многие наши граждане стали жертвами Путина. Тем не менее, мы объединились и стали крепче, что дало толчок для творчества многих украинских артистов.

К слову "Забирайся, війна": Павел Табаков презентовал песню о войне в Украине

Главным месседжем нового стихотворения Монатика есть вера в победу Украины. Ведь чем больше мы будем верить в свои слова и мысли, тем реальнее они будут становиться.

Хочется верить, что мир придет, и мы увидим его. Важно не забывать и помнить всегда! Слова и мысли обладают силой. Сейчас очень сложно, но важно не терять веру. Веру в то, что все будет отлично у каждого из нас,

– написал в сообщении музыкант.

Также исполнитель опубликовал красноречивое видео с щемящими кадрами жизни украинцев – до войны и после нее. Трогательное стихотворение так сильно пришлось аудитории по душе, что за день публикация успела набрать более миллиона просмотров.

From U to Z…

І навіть якщо в мене залишився лише день

Знай, що попереду усе життя в таких, як я

Назад вже вороття немає

Будинок рідний в раз перетворився на намет.

І вони не забудуть тих очей,

Що закривалися від рук твоїх із злим татуюванням Z.

Сама не раз згадаєш…

Йди геть!



Бо ти вже не така страшна,

сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, посміхаюсь.

І посмішку мою запам’ятай

Навіки згадуй уві сні і наяву,

Доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш,

А я стою,

Дивлюсь на тебе і дивуюся,

Це ж треба низько впасти так,

Що діти твоїх птиць-убивць малюють

Я бачив, бачила і ти,

Я вибачаюсь, якщо раптом і драматизую,

Але вуста твої не чесні, чесно, кажучи вже не працюють.

(Я впевнений, що ти тепер драматизуєш…)



Прийшла пора тобі піти!

Йди геть



Поглянь, що в мене ти забрала.

Що ти наробила.

Ти розвалила міста в мені, мости в мені,

людей в мені вбила.

А я – стою.

І мрії створюю ще дужче.

І дуже чітко уявляю, як на моїй землі все зажило.

Як обіймаються від щастя рідні душі,

Я чую, як вони сміються,

як забувають все, що їх бентежило.

Я бачу діти бігають у парку,

І пролунала не сирена, а шкільний дзвінок.

Діти усі сіли за парту, мистецтва розпочався в них урок.

Я бачу люди ходять у кіно і на концерти,

Співають в унісон, разом, відверто.

Так шрами на душі і тілі заважають їм,

Глибокі, ті, що ти лишила.

Але вони танцюють і стрибають вище, що є сили.

Біль зникає…

Знаєш…

Я бачу мати обіймає свого сина

Я бачу як вогонь вже загасили у містах…

Я відчуваю, як зникають біль, страждання,

сльози і народжується сила.

Я відчуваю, як зникає страх.

Я бачу люди повертаються з чужих земель,

На землі, котрі так любили з самого дитинства.

Я чую в небесах літають літаки,

Їх не бояться, бо вони летять із миром до землі,

землі, на котрій сяє мир, добро, взаєморозуміння і єдинство.



Я чую, як птахи співають,

бачу, як виходить сонце з горизонту.

Я бачу прокидаються міста і всі по своїм справам розбігаються.

Діляться планами вуста.

Всі на улюбленій роботі.



Я чітко чую друзі гучно обговорюють свій день у пабі.

Не на фронті.

Я чую свіжий і такий смішний стенд-ап.

І люди сльози витирають вже від сміху.

Безтурботно.



Я бачу, як зникають танки, з'являються набридливі з автомобілів пробки,

Думки несуться у танок

і перетворюються мрії про майбутнє в замальовки.

Я чую літо нам свої вірші, красиві теплі знову пише.

А суперечок тих, які були раніше, я не чую. Навколо лише справжня, гучна, улюблена до болю у душі місцева тиша.



Мені не вистачить години описати все, у що я вірю. Дня тим паче.



Ми жили добре. Жити будемо ще краще.

Я щиро вірю, що я це побачу.

Та навіть, якщо в мене залишився лише день.

Знай, що попереду усе життя в таких, як я.



Як думаєш, вони тобі таке пробачать?

Полный текст публикации:

За время войны совсем забыл, но сегодня взял, настроился и вспомнил, что слова и мысли имеют силу!!! Вот, что сегодня пытаюсь поселить у себя в голове. Хочу поделиться. Хочется верить, что мир прийдет и мы его увидим наяву. Важно не забывать и помнить всегда!!! Повторюсь! Слова и мысли имеют силу. Пусть этот день и ночь будут спокойной для Украины! И все последующее. Сейчас очень сложно, но важно веру не терять. Веру в то, что все будет прекрасно у каждого из нас. Все буде Україна!

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