Слава Каминская заявила, будет ли переходить на украинский язык

Певица Слава Каминская всю жизнь говорила по-русски, и такому же языку научила своих двоих детей. Сейчас во время войны в Украине она не изменила своего отношения к языку, поскольку говорит, что ей удобнее быть русскоязычной.

Ранее Слава Каминская делилась, что до полномасштабной войны начала учить украинский язык, поскольку плохо его знала. Но сейчас этот вопрос у нее не стоит в повестке дня.

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"Я родилась в Одессе. Мне всегда так было проще. Я думаю все равно по-русски. Да, я могу говорить на украинском, но мне приходится извращать слова. Возможно, когда-нибудь и начну говорить, но мне удобнее так. Моя мама говорит по-русски и все мое окружение . Очень сложно перейти на украинский язык, когда все твое окружение русскоязычное", – рассказала Каминская.

В то же время, она добавила свое предложение, как снизить градус языкового вопроса в Украине:

У меня есть встречное предложение к ребятам, которые воюют: пусть перестанут разговаривать на языке, на котором я говорю с детства.



Слава Каминская (справа) в Нидерландах / Фото из инстаграмма артистки

Следует добавить, что согласно социологической группе "Рейтинг", по состоянию на конец марта, исследователи наблюдают уменьшение русскоязычного сегмента украинцев. Цифра существенно уменьшилась по вторжению России в Украину. Впоследствии Алексей Антипович, глава группы, рассказал, что около трети русскоговорящего населения собирается в ближайшее время перейти на украинский язык. А еще больше тех, кто раньше общался в обиходе на двух языках, переходит на украинский язык сейчас. Так поступают 2/3 населения Украины.

Предлагаем вам несколько советов, как легко и безболезненно начать переходить на украинский язык в быту и на работе.